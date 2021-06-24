В парках Краснодара за 6 млн рублей установят еще 5 туалетов

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 24 июня сообщили, что выделили деньги на расширение сети муниципальных туалетов

Напомним, в мэрии Краснодара обещали к 15 марта наладить работу муниципальных туалетов в парках, скверах и зеленых зонах и увеличить количество модулей до 11. Однако к обозначенной дате заработали не все туалеты, а к 18 марта открылись только пять модулей. 

К началу июня в Краснодаре бесплатные туалеты работали по 10 адресам. Глава города Евгений Первышов обратил внимание, что жители Юбилейного микрорайона жалуются на отсутствие бесплатного туалета в Рождественском парке, и поручил расширить сеть муниципальных туалетов. 

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24 июня на заседании гордумы Краснодара согласовали выделение бюджетных средств на установку дополнительных модулей. Как рассказал директор департамента финансов Александр Чулков, за 6 млн рублей в зеленых зонах города установят еще 5 бесплатных туалетов. В мэрии Краснодара не назвали точные адреса, отметив только, что модули появятся «там, где просили жители».

Пока что в Краснодаре есть 10 бесплатных туалетов:

  • в сквере Пограничников;
  • в Фестивальном сквере;
  • в Молодежном сквере;
  • в сквере Дружбы народов;
  • в Майском сквере;
  • на территории, прилегающей к Ботаническому саду имени Косенко;
  • в сквере Казачьей славы;
  • в Вишняковском сквере;
  • в сквере имени 80-летия образования Краснодарского края;
  • в сквере Субботнем.

Еще один модуль должен заработать на территории Мариинского бульвара после завершения работ по благоустройству сквера. Их должны закончить к концу июля.

Все работающие туалетные модули в парках и скверах можно найти на специальной интерактивной карте Краснодара.

Благоустройство Город Евгений Первышов Краснодар Парки

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