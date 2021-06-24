В парках Краснодара за 6 млн рублей установят еще 5 туалетов
В мэрии Краснодара 24 июня сообщили, что выделили деньги на расширение сети муниципальных туалетов
Напомним, в мэрии Краснодара обещали к 15 марта наладить работу муниципальных туалетов в парках, скверах и зеленых зонах и увеличить количество модулей до 11. Однако к обозначенной дате заработали не все туалеты, а к 18 марта открылись только пять модулей.
К началу июня в Краснодаре бесплатные туалеты работали по 10 адресам. Глава города Евгений Первышов обратил внимание, что жители Юбилейного микрорайона жалуются на отсутствие бесплатного туалета в Рождественском парке, и поручил расширить сеть муниципальных туалетов.
24 июня на заседании гордумы Краснодара согласовали выделение бюджетных средств на установку дополнительных модулей. Как рассказал директор департамента финансов Александр Чулков, за 6 млн рублей в зеленых зонах города установят еще 5 бесплатных туалетов. В мэрии Краснодара не назвали точные адреса, отметив только, что модули появятся «там, где просили жители».
Пока что в Краснодаре есть 10 бесплатных туалетов:
- в сквере Пограничников;
- в Фестивальном сквере;
- в Молодежном сквере;
- в сквере Дружбы народов;
- в Майском сквере;
- на территории, прилегающей к Ботаническому саду имени Косенко;
- в сквере Казачьей славы;
- в Вишняковском сквере;
- в сквере имени 80-летия образования Краснодарского края;
- в сквере Субботнем.
Еще один модуль должен заработать на территории Мариинского бульвара после завершения работ по благоустройству сквера. Их должны закончить к концу июля.
Все работающие туалетные модули в парках и скверах можно найти на специальной интерактивной карте Краснодара.