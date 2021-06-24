В парках Краснодара за 6 млн рублей установят еще 5 туалетов

Напомним, в мэрии Краснодара обещали к 15 марта наладить работу муниципальных туалетов в парках, скверах и зеленых зонах и увеличить количество модулей до 11. Однако к обозначенной дате заработали не все туалеты, а к 18 марта открылись только пять модулей.

К началу июня в Краснодаре бесплатные туалеты работали по 10 адресам. Глава города Евгений Первышов обратил внимание, что жители Юбилейного микрорайона жалуются на отсутствие бесплатного туалета в Рождественском парке, и поручил расширить сеть муниципальных туалетов.