Чище и дешевле. Общественный транспорт Анапы хотят перевести на экологичное топливо

9 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что общественный транспорт Анапы в 2027 году планируют перевести на экологически чистое газомоторное топливо. Глава региона считает, что Кубань готова перенять успешный опыт Санкт-Петербурга, где на метане уже работают больше 3,5 тыс. автобусов.

Кондратьев подчеркнул, что для курорта развитие экологичного транспорта имеет особое значение. Помимо снижения нагрузки на окружающую среду, переход на газовое топливо дает и экономические преимущества: оно дешевле традиционного дизеля и бензина, а также способствует продлению срока службы подвижного состава.