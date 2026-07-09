Чище и дешевле. Общественный транспорт Анапы хотят перевести на экологичное топливо
Краснодарский край готовит эксперимент по переводу автобусов на газ
9 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что общественный транспорт Анапы в 2027 году планируют перевести на экологически чистое газомоторное топливо. Глава региона считает, что Кубань готова перенять успешный опыт Санкт-Петербурга, где на метане уже работают больше 3,5 тыс. автобусов.
Кондратьев подчеркнул, что для курорта развитие экологичного транспорта имеет особое значение. Помимо снижения нагрузки на окружающую среду, переход на газовое топливо дает и экономические преимущества: оно дешевле традиционного дизеля и бензина, а также способствует продлению срока службы подвижного состава.
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Анапа станет пилотной площадкой для реализации этого проекта. В случае успеха опыт перевода общественного транспорта на газ распространят и на другие муниципалитеты региона.
«Сейчас в нашем крае действуют 42 газозаправочные станции. Также на экологически чистом топливе работают больше 1100 автобусов. Планируем и в дальнейшем продолжать закупку техники и наращивать темпы строительства газовых заправок», — добавил Кондратьев.
Напомним, в Краснодарском крае появились очереди на установку газового оборудования. Из-за ажиотажа некоторые кубанские автовладельцы едут устанавливать ГБО в соседний Ростов-на-Дону.
Как писали Юга.ру, власти Кубани попросили жителей пересесть на общественный транспорт из-за нехватки топлива.
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