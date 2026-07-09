В Краснодаре из-за ремонта путей изменится расписание трамваев № 2 и № 4

Краснодарский край

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  • © Фото Khristina Sergeychik, unsplash.com
    © Фото Khristina Sergeychik, unsplash.com

В связи с ремонтом переезда в центре Краснодара временно изменится график движения трамваев № 2 и № 4

Предыстория: 7 июля стало известно, что в Краснодаре отремонтируют трамвайный переезд на пересечении улиц Мира и Коммунаров. Работы продлятся с 10 до 20 июля. На это время на участке изменят схему движения транспорта.

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что в период с 10 по 17 июля вечерние рейсы трамваев № 2 и № 4 временно изменят свои маршруты из-за ремонта переезда на пересечении улиц Мира и Коммунаров.

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Как будет ходить трамвай № 4 (вечером 10, 13, 14, 15, 16 и 17 июля)?

  • В эти даты изменения затронут маршрут «Комсомольский микрорайон — улица Индустриальная». Последний трамвай отправится из Комсомольского микрорайона в 21:47, а от улицы Индустриальной — в 22:19.
  • После 23:00 вагоны из Комсомольского микрорайона поедут только до улицы Гоголя, а затем по Коммунаров и Колхозной, где доедут до разворотного кольца.

Как будет ходить трамвай № 2 (вечером 11 и 12 июля)?

  • В эти дни корректировки коснутся маршрута «улица Декабристов — улица Индустриальная». Последние вагоны отправятся от улицы Декабристов в 21:24, а от Индустриальной — в 22:10.
  • После 23:00 трамваи поедут от Декабристов по Коммунаров и Гоголя до железнодорожного вокзала «Краснодар-1».

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