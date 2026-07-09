В Краснодаре из-за ремонта путей изменится расписание трамваев № 2 и № 4
В связи с ремонтом переезда в центре Краснодара временно изменится график движения трамваев № 2 и № 4
Предыстория: 7 июля стало известно, что в Краснодаре отремонтируют трамвайный переезд на пересечении улиц Мира и Коммунаров. Работы продлятся с 10 до 20 июля. На это время на участке изменят схему движения транспорта.
Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что в период с 10 по 17 июля вечерние рейсы трамваев № 2 и № 4 временно изменят свои маршруты из-за ремонта переезда на пересечении улиц Мира и Коммунаров.
Как будет ходить трамвай № 4 (вечером 10, 13, 14, 15, 16 и 17 июля)?
- В эти даты изменения затронут маршрут «Комсомольский микрорайон — улица Индустриальная». Последний трамвай отправится из Комсомольского микрорайона в 21:47, а от улицы Индустриальной — в 22:19.
- После 23:00 вагоны из Комсомольского микрорайона поедут только до улицы Гоголя, а затем по Коммунаров и Колхозной, где доедут до разворотного кольца.
Как будет ходить трамвай № 2 (вечером 11 и 12 июля)?
- В эти дни корректировки коснутся маршрута «улица Декабристов — улица Индустриальная». Последние вагоны отправятся от улицы Декабристов в 21:24, а от Индустриальной — в 22:10.
- После 23:00 трамваи поедут от Декабристов по Коммунаров и Гоголя до железнодорожного вокзала «Краснодар-1».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре отказались от строительства одной из веток западной лини.
Вчера, 12:19Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России
Репортаж с трассы от Владикавказа до Краснодара
Сегодня, 15:10Исполнитель желаний
Как Россия превратилась в ремейк малобюджетного хоррора про джинна