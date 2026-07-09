Музей МХАТ привезет в Краснодар выставку, посвященную Булгакову

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Мастер и Маргарита» © Скриншот видео с YouTube-канала «Киноафиша Трейлеры», www.youtube.com/@user-be3kb8ny3m
    Кадр из трейлера к фильму «Мастер и Маргарита» © Скриншот видео с YouTube-канала «Киноафиша Трейлеры», www.youtube.com/@user-be3kb8ny3m

В Краснодаре покажут костюмы и реквизит со спектаклей и фильмов по мотивам произведений Булгакова (12+)

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 10 июля открытие выставки «Миры М. А. Булгакова. Театральный роман». Посетители увидят коллекцию костюмов, аксессуаров и другого реквизита, который использовали в представлениях или киносъемках по мотивам литературных произведений писателя.

Также представлены документы и фотографии, архивные материалы и мемуары. Экспонаты предоставил музей МХАТ. Проект подготовили к юбилею Михаила Булгакова.

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«Особое место в выставке занимает духовно-нравственное измерение булгаковского наследия. Сквозь призму театральных образов и судеб персонажей экспозиция обращается к вечным вопросам: что есть истина, где проходит грань между добром и злом, какую цену человек платит за свой нравственный выбор», — рассказали организаторы.

Михаил Булгаков — уникальная фигура в русской литературе. При жизни его произведения запрещали, а пьесы снимали с репертуаров. Настоящая слава пришла к нему лишь спустя десятилетия после смерти, сделав его одним из самых читаемых и цитируемых авторов XX века.

Перу Булгакова принадлежат повести «Роковые яйца», «Дьяволиада» и «Собачье сердце», пьесы «Зойкина квартира», «Бег» и «Иван Васильевич», цикл рассказов «Записки юного врача», романы «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита».

Выставка будет работать до 10 августа. Подробности можно уточнить в организаторов.

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