Краснодарское кафе, где работают 12 человек с аутизмом, официально открылось. До этого заведение работало в техническом режиме с декабря 2025 года

9 июля краснодарская благотворительная организация «Открытая среда» сообщила Юга.ру об официальном открытии инклюзивного кафе «Опен пипл». Напомним, заведение начало работать в техническом режиме еще в декабре 2025 года на улице Красной, 69. Там трудоустроили 12 молодых взрослых с аутизмом в возрасте от 18 до 35 лет. Подробнее о создании кафе можно прочитать по ссылке. В пресс-службе «Открытой среды» рассказали, что за время подготовки к официальному открытию команда смогла выстроить систему адаптации людей с РАС, провела методическую и организационную работу, а также несколько раз прошла экспертизу на доступность пространства. Создательница организации Анна Малова рассказала Юга.ру, почему между техническим и официальным открытием кафе прошло более полугода. «Чаще всего на техническое открытие зовут друзей, оно длится день-два, максимум неделю. Это необходимо для того, чтобы проверить на прочность, износостойкость и адекватность все процессы. Все достаточно сложное оборудование, очень часто что-то ломается. Так было и в нашем случае. У нас были проблемы с канализацией, водой, котлом, фильтрами и кофемашиной. В нашем случае технический период продлился долго, потому что помимо оборудования и всех ресторанных процессов мы занимались адаптацией инклюзивной команды и ее объединением. Мы не просто вводили в должность ребят с аутизмом, но и обучали бариста, выстраивали процессы на кухне, вместе с шеф-поваром адаптировали процесс приготовления блюд. Мы перестроили пространство кафе под такую последовательность действий, которая в стандартной работе заведений обычно не используется», — поделилась Анна.

Она подчеркнула, что семь месяцев были необходимы сотрудникам с аутизмом, чтобы привыкнуть к работе и адаптироваться. Кроме того, все это время в кафе действовали цены значительно ниже среднерыночных, которые покрывали только себестоимость продуктов. «Мы делали это для того, чтобы можно было ошибаться и учиться, а гостям при этом не было обидно, что они платят за дорогой продукт, но не получают сразу хороший сервис. В итоге это сработало — мы справились. Сейчас у нас обычные для заведения цены и сформированная команда. По многим ребятам уже даже невозможно понять, кто из них с аутизмом, а кто нет, потому что они хорошо, а многие уже и полностью самостоятельно, справляются со своими обязанностями», — отметила Малова. Анна добавила, что к некоторым сотрудникам приходят тьюторы, которых также нужно было встроить в рабочий процесс. Например, важно было определить, как наставнику взаимодействовать с сотрудником во время работы на кухне. «И поэтому только сейчас мы открылись официально — в полную силу, с нормальными ценами и отлаженными процессами. Для самих ребят, которые очень долго готовились и учились в процессе работы, это тоже важный шаг. Они говорят, что стали больше верить в себя, чувствуют себя самостоятельнее и увереннее, знают, что их понимают. Похожие отзывы о комфорте и принятии оставляют и наши гости. Мы очень рады, что вместе у нас получается создавать такую открытую атмосферу. И при этом быть просто хорошим кафе с прекрасными бейглами собственной выпечки», — подытожила создательница «Открытой среды».

© Фото предоставлено пресс-службой «Открытой среды»

© Фото предоставлено пресс-службой «Открытой среды»

Попечитель фонда Анастасия Краттли рассказала, что благодаря открытию «Опен пипл» изменилось отношение к трудоустройству людей с аутизмом — и у родителей подопечных, и у самих сотрудников. Она отметила, что организация получает положительные отзывы как от родителей, так и от гостей из других регионов. Также Анастасия сообщила, что команде уже предлагают открыть «Опен пипл» в других городах. Однако сейчас организация сосредоточена на развитии первого заведения, чтобы в дальнейшем иметь возможность передавать накопленный опыт другим. Краснодарская краевая благотворительная организация «Открытая среда» поддерживает подростков и взрослых с расстройством аутистического спектра уже на протяжении восьми лет. Фонд помогает им научиться жить самостоятельно и социализироваться в среде. Сегодня фонд поддерживает более 170 семей, предлагая образовательные программы и проекты.