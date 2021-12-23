Что находится в центре Краснодара? ТРЦ «Галерея»? Студия муниципального телеканала? Кадетское училище? Да, но нет. В центре Краснодара — 18,5 га земли и минимум 1,2 млн захоронений Всесвятского кладбища. В декабре «Газета.ру» включила Всесвятку в топ-5 мест для некротуризма в РФ. С сентября мэрия платит крымскому подрядчику 3,7 млн рублей за вырубку кустарника, подлеска и деревьев. Работы планируют закончить 29 декабря, но результаты очевидны уже сейчас: теперь кладбище просматривается насквозь из любой точки — это заметно ночью, когда вокруг зажигают фонари и окна. За последние годы на кладбище все реже находят незахороненные трупы или оружие. Зато все чаще водят экскурсии: в 2021 году их интенсивность возросла — можно встретить две, а то и три группы одновременно. Все идет к тому, что скоро кладбище станет выглядеть совершенно иначе. Чтобы разобраться во всем этом, редактор Юга.ру Александр Гончаренко поговорил о вырубке тополей, олицетворяющих народ дрожащий, с исследователем русской зимы Федором Смоляковым. Но сначала мы обратились к одному из участников изменений — краеведу и председателю Кубанского исторического общества Роману Жукову. Роман, если уборка мусора на кладбище всех радует, то спил внешне крепких деревьев многих расстраивает. Чем он вызван?

Роман Жуков член общественного движения «Попечители Всесвятского кладбища»

— Активная расчистка Всесвятского кладбища связана с деятельностью его Попечительского совета. Еще пару лет назад никакой координации волонтеров и историков не было, и все делалось мелкими группами, разрозненно и без широкой огласки. Вырубку деревьев мне комментировать сложно, ибо этим я не занимаюсь, а вижу лишь положительные плоды. Абсолютное большинство деревьев на кладбище — старые тополя, которые разрушают могилы и надгробия не только при падении, но и своим ростом. Все это происходит десятки лет. Поэтому их аккуратно спиливают. Недавно по Аэродромной установили прозрачный забор. У входа с Рашпилевской строят крупное здание, что тоже изменит окружение кладбища. Какие еще благоустройства запланированы на Всесвятке или рядом с ней? Может, асфальтирование троп или высадка вечнозеленых растений? — Всесвятское кладбище — объект культурного наследия, потому волонтеры не участвуют в его непосредственной реставрации и всем том, что делают городские власти. С нами никто не координирует своих действий, поэтому о планах мы не знаем. Но участие властей города в судьбе кладбища необходимо. И начало этому положено — выделены значительные деньги на спил опасных деревьев. Наша же задача — расчистка от зарослей мест захоронений, их учет и изучение судеб погребенных. А если повезет, то и определение их екатеринодарских домов.

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Еще одна важная задача — попытка привлечь внимание жителей города к судьбе захоронений, так как многие из них имеют культурную и историческую ценность. Мы сами должны чтить это и сохранять исторический облик кладбища. Мне часто пишут люди, обвиняя городские и краевые власти, которые, по их мнению, обязаны содержать кладбище в достойном виде. Но это типичная реакция человека, который ничего сам делать не хочет, а свое недовольство выплескивает на других. Я всегда отвечаю так: «Вы сами-то хоть раз пришли со мной на кладбище?» На этом негатив заканчивается, обещают помочь. Наша позиция проста: нужно делать самому, что можешь, а не пенять на других. Что скажете об экскурсиях по кладбищу? — Коммерческих экскурсий я не касаюсь — это не мое дело. Но если гид профессионал, он привлечет внимание к состоянию кладбища. Скажу честно, не ко всякому гиду я пошел бы на экскурсию — часто все упирается в непрофессионализм или в простое желание заработать на байках из склепа.

Байки из склепа: Экскурсия по Всесвятке с Бегуновым

От попечительского совета с благословения архимандрита Трифона бесплатные экскурсии по Всесвятскому водит историк Роман Савенко. Каким вы видите кладбище через 10–15 лет? Вероятно ли, что из зарослей посреди города оно превратится в парк со скамейками и фургончиками с кофе? — Одному Богу известно, как все будет, но лично я вижу Всесвятское кладбище как культурно-исторический мемориальный парк «Память поколений», где люди, спокойно прогуливаясь, могли бы соприкасаться с историей Екатеринодара, Кубани и даже России.

Уже сейчас все больше людей не просто сокращают путь через кладбище, а заходят сюда именно для легкого изучения культуры прошлого. Красивые надгробия притягивают фотографов. Ситуация на старейшем кладбище города изменилась лишь после освящения храма Всех Святых, ибо община начала ухаживать за погостом. Вокруг храма закипела жизнь, и она вытеснила собою забвение. Ушли те, кто заходил сюда тайком выпить, принять наркотики или срезать ограду на металлолом. А ведь подобные личности ходили сюда десятилетиями, чему я был свидетелем. Сейчас мы регулярно очищаем от мусора места их «стоянок», но новые не находим. Услышав официальную позицию Жукова, мы узнали второе мнение у исследователя русской зимы Федора Смолякова. Он объяснил, почему воробьи чирикают во имя Сатаны, а на месте погоста может возникнуть гостиница «Экстурист».

© Фото Катерины Данильян

Федор, так случилось, что все важное мы уже спросили у попечителей, но решили поговорить и с вами, раз Жуков почти дословно цитирует опубликованное в октябре интервью, где вы с коллегой по зимологии предсказали: «Джентрификация внесла свои прискорбные коррективы: сейчас это не столько погост, сколько мемориальный комплекс с центром современного искусства, кофейнями и лекториями». Это тот случай, когда идеи витают в воздухе?

Федор Смоляков исследователь русской зимы, метеоэпистемолог

— Витают здесь, увы, не идеи, но только вороны. Несмотря на их чернявость и носатость, вороны — это всего лишь диверсанты во Всесвятском лесу. С XVIII века вороны официально входят в отряд воробьинообразных. С тех пор многолетние наблюдения за морфологической трансформацией ворон показали, что за последние 228 лет с момента основания Екатеринодара вороны превратились в воробьев на 28%. Вы же читали в статье, что «на самом деле воробьи — демонические птицы, а их так называемое чириканье — это литании Сатане. <...> Они предали Христа и принесли в своих клювах те самые гвозди <...>. Если бы на кладбищах царил Люцифер, то его трубадурами были бы воробьи, славящие Зло в ночи». Тысячам ворон над Всесвятским кладбищем ровно в 17:39 удивился и артист Леонид Котельников, выступавший недавно на вечере издательства «Асебия» в «Галерее Ларина». Также шоумен обратил внимание на множество поваленных крепких и здоровых тополей. У одного даже сфоткался.

— Действительно, вы очень прозорливы. Ведь не только вороны — это замаскированные воробьи, но и тополи — это осины под прикрытием. Единственное дерево, которое смогли срубить фарисеи для распятия Христа, — это осина. А осина — вид лиственных из рода Тополь. Тополь по-латыни — populus tremula, то есть народ дрожащий. Но кубанские казаки, хранящие русскую Зиму, не вздрогнув, решили, что осинам нет места на Всесвятском кладбище. Поэтому власти сейчас и вырубают тополя/осины, чтобы лишить жилищ ворон/воробьев. Кстати, Леонид метко схватил в своей лирике эту оборотническую природу кладбищенских насельников: «Там под прошлогодней листвой / Часики тикают тик-так / Они все заодно / С похожими чертами». Поэтому мне кажется, что люди, недовольные вырубкой — этим богоугодным решением мэрии, просто невнимательно читали Евангелие и могут повторить перформанс фарисеев.

Не проще ли сразу построить здесь креативный торгово-мемориальный кластер с инновационным бизнес-инкубатором адыгейского сыра — чтобы не летали воробьи и не росли осины? — Краснодар не впервые решает подобную проблему: на месте Свято-Фоминского кладбища — первого в нашем городе — уже давно возвышаются ЖК «Центральный», цирк и гостиница «Интурист». Ведь «тур» (от старофранцузского tour, tourn) — это мера пути из мира живых в мир мертвых и обратно. Поэтому окончательную зачистку Всесвятского кладбища от ворон и осин следует закрепить возведением гостиницы «Экстурист». Тогда умершие в 1830-х годах екатеринодарцы смогут погостить в «Экстуристе», а краснодарцы, умершие в 1920-х, — поселиться в «Интуристе», поддержав тем самым межпоколенческую некросвязь.

В случае со Всесвяткой название гостиницы, построенной на ее земле, увековечит и толпы туристов, ведомых экскурсоводами. — Сопоставив наблюдения за воронами с наблюдениями за экскурсоводами, мы вывели закономерность: чем больше экскурсоводы приводят людей и активнее машут с ними руками, тем меньше на кладбищах ворон. А тополя и так скоро вырубят. Так что наши небезосновательные опасения о том, что птице- и древовидные христопродавцы могут захватить Всесвятку, сейчас развеяны рыцарским орденом Экскурсоводов, который ежедневно устраивает набеги (от лат. excursio — вылазка, набег, вторжение), расчищая место, где веками покоилась тайна русской Зимы. Поэтому эти апостолы кладбищенской сакральности — полноправные преемники кубанских казаков, хранителей русской Зимы.

© Фото Катерины Данильян

© Фото Катерины Данильян

© Фото Катерины Данильян