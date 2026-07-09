Власти Ростовской области потратят более 102 млн рублей на самопиар в СМИ

Ростовская область

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Правительство Ростовской области выделило из бюджета более 102 млн рублей на закупку сотен минут телеэфира и тысяч публикаций в СМИ до конца 2026 года

7 июля редакция 161.RU обнаружила на сайте госзакупок десять госзаказов. Как выяснилось, власти Ростовской области планируют потратить как минимум 102,7 млн рублей из бюджета на освещение своей деятельности в средствах массовой информации.

Выделенные миллионы планируют освоить до конца декабря 2026 года. В самом правительстве такие траты объясняют заботой об «устойчивом социально-экономическом развитии» и необходимостью поддерживать «стабильность информационного пространства региона».

«Традиционные ценности» за 22 млн рублей:

На что пойдут деньги:

  • на различных сайтах и в сетевых изданиях до конца года должно появиться более 1600 материалов с отчетами о работе чиновников;
  • под сюжеты о достижениях властей и реализации проектов планируют выкупить до 440 минут эфирного времени;
  • сразу четыре закупки предполагают, что чиновники будут еженедельно занимать по две полосы формата А3 в 52 общественно-политических газетах Ростовской области.

В правительстве региона заявили СМИ, что закладывали стоимость контрактов, «ориентируясь на рынок», а само информирование граждан назвали «важнейшим элементом государственной информационной политики», сославшись на федеральный закон о доступе к информации о деятельности госорганов.

По большинству госзаказов исполнителей еще не нашли.

Ранее, в 2024 году, депутаты Ростовской области потратили 34 млн рублей на свою рекламу.

Напомним, что в 2025 году мэрия Краснодара потратила более 312 млн рублей на освещение своей деятельности в СМИ.

Как писали Юга.ру, в начале 2026 года в Госдуме запретили фотосъемку пленарных заседаний нижней палаты «для сохранения психики фотографов».

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