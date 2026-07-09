Власти Ростовской области потратят более 102 млн рублей на самопиар в СМИ
Правительство Ростовской области выделило из бюджета более 102 млн рублей на закупку сотен минут телеэфира и тысяч публикаций в СМИ до конца 2026 года
7 июля редакция 161.RU обнаружила на сайте госзакупок десять госзаказов. Как выяснилось, власти Ростовской области планируют потратить как минимум 102,7 млн рублей из бюджета на освещение своей деятельности в средствах массовой информации.
Выделенные миллионы планируют освоить до конца декабря 2026 года. В самом правительстве такие траты объясняют заботой об «устойчивом социально-экономическом развитии» и необходимостью поддерживать «стабильность информационного пространства региона».
«Традиционные ценности» за 22 млн рублей:
На что пойдут деньги:
- на различных сайтах и в сетевых изданиях до конца года должно появиться более 1600 материалов с отчетами о работе чиновников;
- под сюжеты о достижениях властей и реализации проектов планируют выкупить до 440 минут эфирного времени;
- сразу четыре закупки предполагают, что чиновники будут еженедельно занимать по две полосы формата А3 в 52 общественно-политических газетах Ростовской области.
В правительстве региона заявили СМИ, что закладывали стоимость контрактов, «ориентируясь на рынок», а само информирование граждан назвали «важнейшим элементом государственной информационной политики», сославшись на федеральный закон о доступе к информации о деятельности госорганов.
По большинству госзаказов исполнителей еще не нашли.
Ранее, в 2024 году, депутаты Ростовской области потратили 34 млн рублей на свою рекламу.
Напомним, что в 2025 году мэрия Краснодара потратила более 312 млн рублей на освещение своей деятельности в СМИ.
Как писали Юга.ру, в начале 2026 года в Госдуме запретили фотосъемку пленарных заседаний нижней палаты «для сохранения психики фотографов».