В Краснодаре установят еще пять бесплатных туалетов
Еще пять бесплатных туалетов установят в зеленых зонах Краснодара до конца года
Об этом сообщается на сайте городской администрации. Новые туалеты откроют на территории сада «Сосновый», скверов «Дмитриевский», «Студенческий», имени Льва Толстого, имени 75-летия Великой Победы в хуторе Ленина. На них из бюджета выделено 6 млн рублей.
Напомним, бывший глава города Евгений Первышов обратил внимание, что жители Юбилейного микрорайона жалуются на отсутствие бесплатного туалета в Рождественском парке, и поручил расширить сеть муниципальных туалетов.
Пока что в Краснодаре есть 11 бесплатных туалетов:
- в сквере Пограничников;
- в Фестивальном сквере;
- в Молодежном сквере;
- в сквере Дружбы народов;
- в Майском сквере;
- на территории, прилегающей к Ботаническому саду имени Косенко;
- в сквере Казачьей славы;
- в Вишняковском сквере;
- в сквере имени 80-летия образования Краснодарского края;
- в сквере Субботнем;
- на Мариинском бульваре.
Все работающие туалетные модули в парках и скверах можно найти на специальной интерактивной карте Краснодара.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, бесплатные туалеты будут работать до 31 октября с 10:00 до 22:00, а с 1 ноября по 31 декабря — с 10:00 до 20:00.