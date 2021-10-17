В Краснодаре установят еще пять бесплатных туалетов

Краснодарский край

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Еще пять бесплатных туалетов установят в зеленых зонах Краснодара до конца года

Об этом сообщается на сайте городской администрации. Новые туалеты откроют на территории сада «Сосновый», скверов «Дмитриевский», «Студенческий», имени Льва Толстого, имени 75-летия Великой Победы в хуторе Ленина. На них из бюджета выделено 6 млн рублей.

Напомним, бывший глава города Евгений Первышов обратил внимание, что жители Юбилейного микрорайона жалуются на отсутствие бесплатного туалета в Рождественском парке, и поручил расширить сеть муниципальных туалетов. 

Пока что в Краснодаре есть 11 бесплатных туалетов:

  • в сквере Пограничников;
  • в Фестивальном сквере;
  • в Молодежном сквере;
  • в сквере Дружбы народов;
  • в Майском сквере;
  • на территории, прилегающей к Ботаническому саду имени Косенко;
  • в сквере Казачьей славы;
  • в Вишняковском сквере;
  • в сквере имени 80-летия образования Краснодарского края;
  • в сквере Субботнем;
  • на Мариинском бульваре.

Все работающие туалетные модули в парках и скверах можно найти на специальной интерактивной карте Краснодара.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, бесплатные туалеты будут работать до 31 октября с 10:00 до 22:00, а с 1 ноября по 31 декабря — с 10:00 до 20:00.

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