В Краснодаре установят еще пять бесплатных туалетов

Еще пять бесплатных туалетов установят в зеленых зонах Краснодара до конца года

Об этом сообщается на сайте городской администрации. Новые туалеты откроют на территории сада «Сосновый», скверов «Дмитриевский», «Студенческий», имени Льва Толстого, имени 75-летия Великой Победы в хуторе Ленина. На них из бюджета выделено 6 млн рублей.

Напомним, бывший глава города Евгений Первышов обратил внимание, что жители Юбилейного микрорайона жалуются на отсутствие бесплатного туалета в Рождественском парке, и поручил расширить сеть муниципальных туалетов.

Пока что в Краснодаре есть 11 бесплатных туалетов:

в сквере Пограничников;

в Фестивальном сквере;

в Молодежном сквере;

в сквере Дружбы народов;

в Майском сквере;

на территории, прилегающей к Ботаническому саду имени Косенко;

в сквере Казачьей славы;

в Вишняковском сквере;

в сквере имени 80-летия образования Краснодарского края;

в сквере Субботнем;

на Мариинском бульваре.

Все работающие туалетные модули в парках и скверах можно найти на специальной интерактивной карте Краснодара.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, бесплатные туалеты будут работать до 31 октября с 10:00 до 22:00, а с 1 ноября по 31 декабря — с 10:00 до 20:00.