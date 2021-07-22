В Рождественском парке Краснодара поставят сцену и бесплатный туалет
21 июля администрация города сообщила о выделении бюджетных средств для благоустройства Рождественского парка
Напомним, ранее жители Юбилейного микрорайона пожаловались главе Краснодара на отсутствие туалета в Рождественском парке. После этого Евгений Первышов поручил расширить сеть муниципальных туалетов. На установку пяти модулей выделили 6 млн рублей. В мэрии сказали, что туалеты появятся там, где просили жители.
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21 июля глава Краснодара сообщил, что жители Юбилейного микрорайона во время одной из встреч попросили его построить уличную сцену в Рождественском парке.
«Из-за отсутствия уличной концертной площадки сегодня в этом парке не проводят никаких культурно-досуговых мероприятий», — рассказал в своем телеграме Первышов.
Средства на установку сцены уже запланированы в бюджете. Стоимость сборно-разборной площадки составляет около 1,2 млн рублей. Евгений Первышов также рассказал, что в рамках программы по расширению сети муниципальных туалетов, в парке установят туалетный модуль, который житель смогут посещать бесплатно.
Предложения по установке дополнительных туалетных модулей в других районах внесут главы внутригородских округов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Юга.ру писали, что еще один туалет должен был открыться на территории Мариинского бульвара, однако там до 30 июля идут работы по благоустройству. Туалет там заработает после окончания ремонта.