В Рождественском парке Краснодара поставят сцену и бесплатный туалет

21 июля администрация города сообщила о выделении бюджетных средств для благоустройства Рождественского парка

Напомним, ранее жители Юбилейного микрорайона пожаловались главе Краснодара на отсутствие туалета в Рождественском парке. После этого Евгений Первышов поручил расширить сеть муниципальных туалетов. На установку пяти модулей выделили 6 млн рублей. В мэрии сказали, что туалеты появятся там, где просили жители.

21 июля глава Краснодара сообщил, что жители Юбилейного микрорайона во время одной из встреч попросили его построить уличную сцену в Рождественском парке.

«Из-за отсутствия уличной концертной площадки сегодня в этом парке не проводят никаких культурно-досуговых мероприятий», — рассказал в своем телеграме Первышов.