Экс-вратарь «Краснодара» Сафонов подал жалобу в Конституционный суд из-за алиментов в 90 млн рублей

Спортсмен подчеркнул, что доход Анастасии Сафоновой несоразмерен его заработку, и попросил суд установить алименты в твердой денежной сумме — 300 тыс. рублей в месяц, чтобы вклад обоих родителей был равноценным.

В жалобе футболист заявил, что его доход нестабилен и зависит от многих факторов. Он также отметил, что Анастасия Сафонова предоставила суду расчеты, согласно которым планирует тратить на дочь не менее 2,5 млн рублей ежемесячно. Матвей обвинил бывшую жену в необоснованном обогащении и заявил об алиментах, превышающих реальные потребности ребенка.

Напомним , от первого брака с Анастасией Сафоновой у футболиста есть пятилетняя дочь Майя, на содержание которой спортсмен выплачивает алименты. В феврале 2024 года он проиграл суд бывшей жене — спортсмена обязали выплачивать алименты в размере 25% от дохода, а также погасить задолженность в 60 млн рублей. В июне 2024 года стало известно, что Матвею Сафонову ограничили выезд за границу из-за долга. Однако в итоге это не помешало его переходу во французский ПСЖ, но создало препятствия для возвращения в Россию и участия в матчах сборной. В июне 2025 года футболист выплатил задолженность в размере 66 млн рублей.

Помимо этого, Сафонов заявил, что никогда не уклонялся от исполнения родительских обязанностей, подарил дочери квартиру в Краснодаре стоимостью 57 млн рублей и ежемесячно перечислял бывшей супруге деньги по договоренности.

8 июля Анастасия Сафонова заявила ТАСС, что с июля 2024 года футболист не выплачивает алименты с доходов, получаемых в ПСЖ, а в 2025 году не погасил задолженность из заработка в «Краснодаре».

«Данную задолженность выплатила женщина, получившая ИНН на Алтае. Сейчас в Мосгорсуде готовятся к слушанию дела с участием Сафонова, в том числе дело о его понуждении участвовать в воспитании своего ребенка, поскольку с 12 июня 2023 года он ни разу не пришел к дочери, хотя я его приглашаю.

Все деньги, которые от имени Сафонова были перечислены ребенку, я накапливаю, а содержу дочь за свой счет. Суть алиментов — это не только деньги на проживание, но и собственность ребенка, которую мать может накапливать для будущего обучения, проживания, образования и развития ребенка», — заявила Анастасия.

Отметим, что в ФК «Краснодар» Сафонов ежемесячно получал от 8 до 12,5 млн рублей. В ПСЖ он зарабатывает 250 тыс. евро в месяц — около 21,8 млн рублей по курсу на 9 июля.

9 июля адвокат футболиста Андрей Крючков рассказал «Матч ТВ», что у Сафонова нет намерения уклоняться от выплаты алиментов — он «действует только в рамках правового поля». Также Крючков заявил, что Анастасия создает препятствия для встреч спортсмена с дочерью — по его словам, они не виделись уже очень давно.

«Пока мы хотим все мирно урегулировать между папой и мамой. Надеемся, что Анастасия адекватно будет реагировать на то, чтобы Матвей мог видеться с ребенком. Матвей не сторонник всех судебных процессов, он, наоборот, за мирное урегулирование», — подытожил адвокат.