В Фестивальном микрорайоне Краснодара жители остались без воды и тепла из-за аварии

Вечером 19 декабря в соцсетях появились сообщения об аварии на теплотрассе в Фестивальном микрорайоне. Жители многоэтажных домов на улицах Ишунина и Яна Полуяна остались без горячей воды и отопления. По данным «Туподара» на улице Архитектора Ишунина, 6 лопнула теплотрасса и кипяток разливался по земле.

За теплоснабжение в этом районе отвечает «Краснодартеплосеть». 20 декабря журналистка Юга.ру дозвонилась в компанию. Там рассказали, что на месте аварии работает инженер. На вопросы о том, что случилось, сколько людей пострадало и когда починят трубу, в компании пока не ответили.

Вчера в городе произошла еще одна авария — на улице Зиповской при подземных работах повредили тепломагистраль. Утром 20 декабря мэр Андрей Алексеенко посетил место происшествия и поручил до вечера вернуть жителям отопление и горячую воду.

Напомним, в октябре компания «АТЭК», которая обеспечивает теплом большую часть краснодара, включая некоторые улицы в Фестивальном, заявила о неготовности 82% домов к отопительному сезону. Позже новость опровергли. 22 ноября из-за аварии центр города остался без тепло- и водоснабжения. Как писали Юга.ру, летом жители Фестивального микрорайона месяц жили без горячей воды из-за долгов «АТЭК» и «Краснодартеплосети».