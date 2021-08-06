Жители ФМР Краснодара месяц жили без горячей воды из-за долгов «АТЭК»

Краснодарцы месяц провели без горячей воды из-за долгов «АТЭК» перед «Газпромом». Сам же поставщик винит во всем управляющие компании. Рассказываем, в чем дело

Что случилось? 5 июля «АТЭК» отключила горячую воду жителям Фестивального микрорайона из-за профилактики. Но воду так и не вернули. Жительница дома по улице аэродромной 6 августа рассказала Юга.ру, что на районе уже месяц нет горячей воды. С жильцами общались представители администрации и вице-губернатор Александр Трембицкий. По словам властей, у «АТЭК» долги перед «Газпромом», из-за чего на котельные прекратили подачу газа. Что говорят власти? 4 августа в Краснодаре состоялось совещание по поводу задолженностей «АТЭК». У компании долг перед поставщиком в более чем 2,5 млрд рублей. В отношении «АТЭК» возбудили более 450 исполнительных производств и подано 5 заявлений о банкротстве от контрагентов.

Обязательства по графику погашения задолженностей «АТЭК» не выполняет. Александр Трембицкий на совещании сказал, что в связи с ситуацией будет собран оперативный штаб под председательством губернатора, сообщили в пресс-службе «НЭСК». Как отреагировали в «АТЭК»? 6 августа портал Юга.ру связался с пресс-службой «АТЭК», чтобы узнать о ситуации с задолженностью. Пресс-секретарь Егор Кузнецов сообщил, что сумма долга в 2,5 млрд рублей недостоверна. На самом деле задолженность — около 1,8 млрд рублей.

В то же время долги управляющих компаний края перед «АТЭК» превысили 1,83 млрд рублей. С задолжавшими директорами УК судятся, а жителям, чьи УК находятся в черном списке на сайте, советуют сменить обслуживающую организацию. «Действия «Газпром межрегионгаз Краснодар» по полному прекращению поставки газа лишило нас необходимого суммарного суточного объема газа, необходимого для обеспечения потребителей горячим водоснабжениям. Пострадали в том числе добросовестные потребители и бюджетные учреждения, у которых нет долгов. К сожалению, мы вместе с нашими абонентами, в том числе добросовестными, являемся заложниками ситуации», — сообщили в пресс-службе «АТЭК».

Что теперь? Вечером 6 августа администрация Краснодара сообщила о возобновлении подачи горячей воды для жильцов Фестивального микрорайона. Также в пресс-службе сообщили, что «АТЭК» и «Газпром межрегионгаз Краснодар» согласовали реструктуризацию задолженности и подписали соглашение о возобновлении подачи газа.