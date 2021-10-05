В Краснодаре к отопительному сезону готовы лишь 18% домов

Напомним, на прошлой неделе в пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что сначала отопление включат по заявкам в жилых домах и социальных учреждениях. В дома тех, кто не подал заявки, тепло начнет поступать после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 °С.

4 октября на главной городской планерке исполняющий обязанности мэра Краснодара Евгений Наумов поставил задачу ускорить начало отопительного сезона. Тем, кто подал заявки, отопление начнут включать с 5 октября.