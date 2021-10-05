В Краснодаре к отопительному сезону готовы лишь 18% домов

Краснодарский край

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5 октября энергетическая компания «АТЭК» опубликовала список домов в Краснодаре, готовых к отопительному сезону

Напомним, на прошлой неделе в пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что сначала отопление включат по заявкам в жилых домах и социальных учреждениях. В дома тех, кто не подал заявки, тепло начнет поступать после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 °С.

4 октября на главной городской планерке исполняющий обязанности мэра Краснодара Евгений Наумов поставил задачу ускорить начало отопительного сезона. Тем, кто подал заявки, отопление начнут включать с 5 октября.

5 октября на сайте «АТЭК» обновили список домов, обслуживаемых организацией. В списке отмечена готовность конкретных домов к отопительному сезону. Организация считает готовыми те дома, у которых нет задолженностей и была проведена техническая проверка. Без признания готовности подача отопления невозможна.

Всего в списке 2 тыс. 896 домов, а из них не готовы 2 тыс. 378, что составляет 82%. 

Ознакомиться со списком и проверить готовность своего дома можно на сайте

ЖКХ Краснодар Отопительный сезон

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