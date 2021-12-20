В Краснодаре к концу дня планируют вернуть горячую воду в дома по улице Зиповской

Из-за аварии жители улицы Зиповской в Краснодаре остались без горячей воды и отопления. Устранить поломку обещали к вечеру

В телеграме «Краснодар.Край.Коротко» 19 декабря написали, что несколько районов Краснодара остались без тепла и горячей воды. Причиной стало повреждение магистрали теплоснабжения по улице Зиповской.

«С холодными батареями и холодной водой неопределенное время могут провести до 200 тысяч человек. Это жители многоэтажек на улицах Зиповской, 40 лет Победы, Совхозной, Офицерской, Байбакова, Солнечной, Московской и других», написал автор поста.

«Телетайп Краснодара» ссылаясь на источник в администрации написал, что при проведении подземных работ по горизонтальному бурению повредили подземную тепломагистраль диаметром 500 мм между домами Зиповская, 28 и Зиповская, 34/4.