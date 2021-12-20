В Краснодаре к концу дня планируют вернуть горячую воду в дома по улице Зиповской
Из-за аварии жители улицы Зиповской в Краснодаре остались без горячей воды и отопления. Устранить поломку обещали к вечеру
В телеграме «Краснодар.Край.Коротко» 19 декабря написали, что несколько районов Краснодара остались без тепла и горячей воды. Причиной стало повреждение магистрали теплоснабжения по улице Зиповской.
«С холодными батареями и холодной водой неопределенное время могут провести до 200 тысяч человек. Это жители многоэтажек на улицах Зиповской, 40 лет Победы, Совхозной, Офицерской, Байбакова, Солнечной, Московской и других», написал автор поста.
«Телетайп Краснодара» ссылаясь на источник в администрации написал, что при проведении подземных работ по горизонтальному бурению повредили подземную тепломагистраль диаметром 500 мм между домами Зиповская, 28 и Зиповская, 34/4.
В инстаграме ЕДДС сообщили, что повредили магистраль диаметром 325 мм. Подачу тепла и горячего водоснабжения приостановили в дома по улице Зиповская 42, 44, 46, 48, 36/1, 36/2, 34 корпус 1, 34 корпус 2. В зону отключения попали 5 тыс. 400 человек.
В комментариях под постом краснодарцы написали, что еще отключен микрорайон Московский. Воды и теплоснабжения нет в домах по улицам Артюшкова, Байбакова и Котлярова.
В пресс-службе мэрии Краснодара объяснили причину отключения. Там сказали, что при строительстве коммуникаций была повреждена подземная тепломагистраль в районе улиц Зиповской и Котлярова. Из-за этого отключили две котельные, без тепла и горячей воды остались жители около двадцати многоквартирных домов по улице Зиповской.
Сейчас на сетях ведет аварийно-ремонтная бригада АО «Краснодартеплосеть», а контролируют их специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара.
Мэр города Андрей Алексеенко заявил, что поломку нужно устранить до 19:00 и обеспечить подачу тепла и воды в дома.