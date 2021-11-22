Центр Краснодара из-за аварии остался без горячей воды и отопления
22 ноября в центре Краснодара отключили горячее водоснабжение и отопление из-за аварии трубопровода
Около 16:40 в Краснодаре прорвало подземный трубопровод диаметром 600 мм на пересечении улиц Коммунаров и Орджоникидзе, сообщили в ЕДДС Краснодара.
Из-за этого в центре отключили водо- и теплоснабжение. В аварийную зону попали 150 многоквартирных домов по улицам Чапаева, Постовая, Седина и Кубанская Набережная.
На месте прорыва работает бригада АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго». Ориентировочное время восстановительных работ — 6-7 часов.
Отметим, сегодня из-за двух аварий в Краснодаре остались без электричества 10 тыс. человек в Юбилейном районе и Гидрострое.
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