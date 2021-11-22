Центр Краснодара из-за аварии остался без горячей воды и отопления

22 ноября в центре Краснодара отключили горячее водоснабжение и отопление из-за аварии трубопровода

Около 16:40 в Краснодаре прорвало подземный трубопровод диаметром 600 мм на пересечении улиц Коммунаров и Орджоникидзе, сообщили в ЕДДС Краснодара.

Из-за этого в центре отключили водо- и теплоснабжение. В аварийную зону попали 150 многоквартирных домов по улицам Чапаева, Постовая, Седина и Кубанская Набережная.

На месте прорыва работает бригада АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго». Ориентировочное время восстановительных работ — 6-7 часов.