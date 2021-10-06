«АТЭК» и ГУК «Краснодар» опровергли, что 82% домов не готовы к отоплению

В «АТЭК» заявили, что список домов, которые не готовы к отопительному сезону, — ошибочный

Напомним, на прошлой неделе в пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что сначала отопление включат по заявкам в жилых домах и социальных учреждениях. 4 октября на главной городской планерке исполняющий обязанности мэра Краснодара Евгений Наумов поставил задачу ускорить начало отопительного сезона. Тем, кто подал заявки, отопление начали включать с 5 октября. На сайте «АТЭК» 5 октября обновили список домов, обслуживаемых организацией. В нем отметили готовность конкретных домов к отопительному сезону. Без признания готовности подача отопления невозможна. Всего в списке 2 тыс. 896 домов, из них не готовы 2 тыс. 378, что составляет 82%.