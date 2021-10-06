«АТЭК» и ГУК «Краснодар» опровергли, что 82% домов не готовы к отоплению
В «АТЭК» заявили, что список домов, которые не готовы к отопительному сезону, — ошибочный
Напомним, на прошлой неделе в пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что сначала отопление включат по заявкам в жилых домах и социальных учреждениях. 4 октября на главной городской планерке исполняющий обязанности мэра Краснодара Евгений Наумов поставил задачу ускорить начало отопительного сезона. Тем, кто подал заявки, отопление начали включать с 5 октября.
На сайте «АТЭК» 5 октября обновили список домов, обслуживаемых организацией. В нем отметили готовность конкретных домов к отопительному сезону. Без признания готовности подача отопления невозможна. Всего в списке 2 тыс. 896 домов, из них не готовы 2 тыс. 378, что составляет 82%.
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6 октября в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что во все дома города, поставщиком тепла в которые является «АТЭК», отопление будет подано по заявочному принципу, как и было ранее заявлено.
Также там сказали, что список, который организация публиковала ранее, — неверный. На серверном оборудовании произошел сбой и выгрузилась неверная информация. В ближайшее время список актуализируют и разместят на сайте.
В пресс-службе государственной управляющей компании «Краснодар» добавили, что все дома, указанные в списке, подготовлены к отопительному сезону. Акты о подготовке систем отопления и горячего водоснабжения утвердил главный инженер «Краснодартеплоэнерго».