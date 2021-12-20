В Краснодаре водитель иномарки сбил сотрудника ДПС

Напомним, 14 ноября на Тургенева женщина проехала на красный и сбила двух детей. В Сочи 10 декабря «Газель» наехала на трех пешеходов и снесла забор, а 29 ноября грузовик насмерть сбил трехлетнего ребенка, который выбежал на дорогу. 27 ноября в Усть-Лабинском районе водитель сбил ребенка и уехал с места происшествия, 13-летний мальчик скончался в больнице. В Джубге 3 декабря погибли два пешехода.