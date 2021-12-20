В Краснодаре водитель иномарки сбил сотрудника ДПС
Водитель иномарки сбил сотрудника ДПС на пешеходном переходе в Краснодаре
18 декабря водитель Hyundai Accent сбил сотрудника ДПС, который переходил улицу Тургенева по нерегулируемому пешеходному переходу.
Дело «черных автоюристов» на Кубани:
Сотрудник получил закрытый перелом левой ноги. В момент наезда он находился при исполнении служебных обязанностей.
Полиция проводит административное расследование.
Напомним, 14 ноября на Тургенева женщина проехала на красный и сбила двух детей. В Сочи 10 декабря «Газель» наехала на трех пешеходов и снесла забор, а 29 ноября грузовик насмерть сбил трехлетнего ребенка, который выбежал на дорогу. 27 ноября в Усть-Лабинском районе водитель сбил ребенка и уехал с места происшествия, 13-летний мальчик скончался в больнице. В Джубге 3 декабря погибли два пешехода.