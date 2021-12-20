В Краснодаре водитель иномарки сбил сотрудника ДПС

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Водитель иномарки сбил сотрудника ДПС на пешеходном переходе в Краснодаре

18 декабря водитель Hyundai Accent сбил сотрудника ДПС, который переходил улицу Тургенева по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Дело «черных автоюристов» на Кубани:

Сотрудник получил закрытый перелом левой ноги. В момент наезда он находился при исполнении служебных обязанностей. 

Полиция проводит административное расследование.

Напомним, 14 ноября на Тургенева женщина проехала на красный и сбила двух детей. В Сочи 10 декабря «Газель» наехала на трех пешеходов и снесла забор, а 29 ноября грузовик насмерть сбил трехлетнего ребенка, который выбежал на дорогу. 27 ноября в Усть-Лабинском районе водитель сбил ребенка и уехал с места происшествия, 13-летний мальчик скончался в больнице. В Джубге 3 декабря погибли два пешехода. 

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