В Краснодаре и Ростове-на-Дону на премьеру «Человека-паука» раскупили почти все билеты

В обоих городах поклонники франшизы раскупили практически все билеты на премьерные показы. Если на дневные сеансы в четверг и пятницу еще можно выбрать места, то на вечерние — почти невозможно.

20 августа на экраны российских кинотеатров вышел фильм «Человек-паук: Новый день». В Краснодаре ленту показывают под кодовым названием «Эй, человек!». В Ростове-на-Дону предусмотрено предсеансное обсдуживание перед просмотром короткометражки «Прощание».

Напомним, новый фильм про Человека-паука в России должен был выйти 6 августа. Однако Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» попросили кинотеатры отложить премьеру ради отечественной сказки «Последний богатырь. Колобок».

Мировая премьера супергеройского фильма Marvel состоялась 31 июля. Лента стала продолжением картины «Человек-паук: Нет пути домой», вышедшей на экраны в 2021 году.

За три недели фильм заработал более 2 млрд долларов. Он занял восьмое место среди самых успешных картин в мировом прокате за всю историю и стал самым кассовым фильмом о Человеке-пауке.

По сюжету Питеру Паркеру приходится справляться с новой жизнью, в которой все близкие забыли о его существовании. Он в одиночку ведет борьбу с преступностью на улицах Нью-Йорка.