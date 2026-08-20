В Краснодаре и Ростове-на-Дону на премьеру «Человека-паука» раскупили почти все билеты

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера фильма «Человек-паук: Новый день» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера фильма «Человек-паук: Новый день» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Краснодарские и ростовские поклонники франшизы «Человек-паук» раскупили билеты на новую часть (12+)

20 августа на экраны российских кинотеатров вышел фильм «Человек-паук: Новый день». В Краснодаре ленту показывают под кодовым названием «Эй, человек!». В Ростове-на-Дону предусмотрено предсеансное обсдуживание перед просмотром короткометражки «Прощание».

В обоих городах поклонники франшизы раскупили практически все билеты на премьерные показы. Если на дневные сеансы в четверг и пятницу еще можно выбрать места, то на вечерние — почти невозможно.

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Напомним, новый фильм про Человека-паука в России должен был выйти 6 августа. Однако Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» попросили кинотеатры отложить премьеру ради отечественной сказки «Последний богатырь. Колобок».

Мировая премьера супергеройского фильма Marvel состоялась 31 июля. Лента стала продолжением картины «Человек-паук: Нет пути домой», вышедшей на экраны в 2021 году.

За три недели фильм заработал более 2 млрд долларов. Он занял восьмое место среди самых успешных картин в мировом прокате за всю историю и стал самым кассовым фильмом о Человеке-пауке.

По сюжету Питеру Паркеру приходится справляться с новой жизнью, в которой все близкие забыли о его существовании. Он в одиночку ведет борьбу с преступностью на улицах Нью-Йорка.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре показывают «Одиссею» Нолана под названием «Ресторатор».

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