В Джубге машина насмерть сбила двух пешеходов

Вечером 3 декабря инстаграм-канал Drive2tuapse сообщил, что «в Джубге чуть дальше «Бургер Кинга» Х6 сбил насмерть двух человек».

В отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю подтвердили, что ДТП произошло на трассе Джубга — Сочи примерно в 19:40. По данным правоохранителей, направлявшийся в сторону Краснодара 24-летний водитель BMW X6 наехал на пешеходов, которые пересекали дорогу в неположенном месте — рядом с надземным переходом. От полученных травм оба пешехода скончались до прибытия скорой помощи. Их личности в данный момент устанавливаются. На вид это мужчина и женщина в возрасте примерно 25-30 лет.

Ранее на этой неделе в Краснодарском крае произошло другое ДТП со смертельным исходом: 16-летний подросток за рулем маминой Audi сбил 54-летнюю пешеходку.