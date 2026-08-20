Османский подданный и майкопский мещанин. Что выброшенное надгробие рассказало о судьбе греков Кубани

Во время реконструкции колонии в кубанском поселке Заречный рабочие откопали старое греческое надгробие и просто выкинули его на обочину. Почти десять лет спустя фотография обелиска дошла до потомка похороненного там купца Василия Мелидиса. По просьбе Юга.ру историк-кавказовед и журналист Виталий Штыбин рассказывает, как случайная находка превратилась в расследование о семье, чья история связала Трабзон, Майкоп, Афины и судьбу понтийских греков Кавказа. Первый шаг: от надгробия к цифровому расследованию через эпохи и границы

Иногда находки обретают голос только спустя годы. В 2018 году на пыльной сельской дороге, у глухой стены воспитательно-трудовой колонии в поселке Заречный Белореченского района, был найден старинный надгробный камень. Это был черный обелиск — форма, характерная для надгробий рубежа XIX–XX веков. Портрет на нем давно утрачен, но греческая надпись внизу читалась вполне отчетливо. Она сообщала, что под этим камнем в 1912 году был погребен Василий Лазаревич Мелидис.

Надгробие Мелидиса (слева) и руины ДК поселка Заречный (справа) © Фото Виталия Штыбина, 2018 год / Фото Яндекс Карты, 2026 год

Надгробие оказалось там не случайно. После реконструкции колонии в 2010 году на месте, где когда-то стояло поместье этого греческого купца, построили новые корпуса, а найденный при земляных работах камень рабочие просто вынесли на обочину дороги. Поставить его под охрану так и не удалось — сегодня надгробие просто лежит в траве перед руинами бывшего Дома культуры поселка Заречный, в тени статуи Ленина. Информация о находке разошлась по социальным сетям и попала в справочные материалы Белореченского музея. Спустя годы на эти публикации наткнулся потомок Василия Мелидиса, который обратился в музей и к генеалогам в поисках сведений о своем предке. Так у этой истории началась вторая жизнь — на этот раз цифровая. Восстановить судьбу человека по одной лишь надписи на камне — задача почти безнадежная, если полагаться только на бумажные архивы, разбросанные по десяткам хранилищ России, Грузии и Турции. Но за последние годы генеалогический поиск сильно изменился, появились сервисы вроде Family search, MyHeritage (у обоих есть русскоязычные версии) и «Поиска по архивам» от Яндекса, где нейросети распознают рукописные метрические книги, посемейные списки и книги учета мещан XVIII — начала XX века и делают их доступными для полнотекстового поиска, почти как в обычном интернет-поисковике. Именно с помощью таких инструментов генеалогам и потомкам Мелидиса удалось восстановить по крупицам биографию семьи — имена детей и родственников, сведения о собственности и сословном статусе, разбросанные по десяткам архивных дел. Так, в окладных книгах и посемейных списках мещанского общества Майкопа нашлись точные сведения о составе семьи и роде занятий Василия Мелидиса, а в документах городской управы — имена и даты, которые прежде существовали только в виде смутных семейных преданий. Каждая такая находка становилась еще одним штрихом к портрету человека, о котором за сто с лишним лет не осталось почти никакой памяти, кроме камня в придорожной траве. Кем же был Василий Лазаревич Мелидис? Согласно надписи на надгробии, Василий Мелидис родился в Трабзоне в 1853 году. Эта деталь является ключом к истории понтийских греков, живущих сегодня в Краснодарском крае. Большинство из них ведут свой род не из современной Греции, а из региона на севере Анатолийского полуострова, на черноморском побережье нынешней Турции. Их называют понтийскими греками, то есть черноморскими, так как они жили в этих местах тысячелетиями. Греческие колонии возникли здесь еще в архаическую эпоху. Сам Трабзон был основан выходцами из Синопа в VIII веке до н. э. Позже, в эллинистическое время, вдоль южного берега Черного моря существовало могущественное Понтийское царство, наиболее известное благодаря противостоянию царя Митридата VI Евпатора с Римом. В Средние века предки понтийских греков создали Трапезундскую империю (1204–1461) — один из осколков Византии, продержавшийся дольше самого Константинополя и включавший в разные периоды владения на Крымском побережье и в Тамани. Трапезундская империя стала последним греческим государством, павшим под натиском османов.

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Даже после османского завоевания понтийские греки веками сохраняли язык, веру и общинный уклад. К началу XX века у них была короткая и трагическая попытка возрождения государственности. С 1917 по 1922 год они пытались добиться создания автономной Республики Понт. Эта история окончилась неудачей, и понтийские греки подверглись массовому геноциду со стороны младотурецких и кемалистских властей. По разным оценкам, погибло от нескольких сотен тысяч до более чем миллиона человек, а большинство выживших были вынуждены покинуть родину по итогам греко-турецкой войны и Лозаннского обмена населением 1923 года. Само понятие «понтийские греки» на деле объединяет несколько разных языковых и религиозных групп. Одни из них — носители особого понтийского диалекта греческого языка, сохранившего немало устаревших, еще византийских черт. Другие — так называемые урумы, тюркоязычные греки, перешедшие на турецкий язык, но сохранившие православную веру и греческую идентичность. Их потомки и сегодня живут, например, в Приазовье и в Грузии. История семьи Мелидис любопытна еще и тем, что показывает, насколько подвижной могла быть идентичность даже внутри одной христианской греческой семьи, в зависимости от того, где именно оказывались ее представители. Христианские переселенцы: между двумя империями Чтобы понять, как Мелидисы оказались на Кубани, нужно взглянуть на два больших потока греческой миграции, в разное время приведших понтийцев на Кавказ. Оба шли из Османской империи в Российскую — но в разные ее части и по разным причинам. Первый поток начался еще в первой половине XIX века и был направлен на юг Кавказа. Постоянные русско-турецкие войны порождали у османских властей подозрения в пророссийских симпатиях христианского населения. Преследования, ущемление прав и малоземелье вынуждали греков и армян Понта переселяться во владения Российской империи — прежде всего на территорию нынешней Грузии. Так возникли понтийские греки Грузии, которые и по сей день живут в селах региона Самцхе-Джавахети — в окрестностях Цалки, Ахалкалаки и Ахалцихе. Многие из них говорят по-турецки, а не на понтийском диалекте греческого языка: эту группу нередко называют урумами, и в их быте и обычаях заметно многовековое соседство с тюркоязычным миром. После присоединения Аджарии к Российской империи в 1878 году к уже проживавшим в Батуми и его окрестностях греческим семьям присоединились новые переселенцы из османских земель.

Понтийские греки из Керасунда (ныне Гиресун, Турция), 1910 год © Фото с сайта commons.wikimedia.org

Второй поток связан с завершением Кавказской войны. К 1864 году коренное население Северо-Западного Кавказа — черкесы (адыги), абазины и частично абхазы — было в большинстве своем принудительно изгнано с территорий современных Краснодарского края, Абхазии и части Ставрополья. Эти трагические события вошли в историю как мухаджирство. На опустевшие земли власти Российской империи стали целенаправленно приглашать лояльных христианских переселенцев из Османской империи, прежде всего армян и греков. Так на Черноморском побережье нынешнего Краснодарского края, в Абхазии и в районе Минеральных Вод (особенно в Ессентуках) впервые появились греческие общины мастеров-каменщиков и земледельцев. К концу XIX века к первым поселенцам потянулись родственники и земляки, которые использовали международные торговые связи греческой диаспоры для успешного ведения дел. Именно так семья Мелидис попала на Кубань.

Курорт Kass Land Diamond с рестораном на мосту над ущельем Дашбаши, окрестности Цалки, 2025 год © Фото Виталия Штыбина

Курорт Kass Land Diamond с рестораном на мосту над ущельем Дашбаши, окрестности Цалки, 2025 год © Фото Виталия Штыбина

Позже, уже в конце XX века, когда распался Советский Союз, а Грузия обрела независимость, тяжелое экономическое положение вынудило многих грузинских греков уехать. Кто-то поехал к родственникам в Грецию, кто-то в Россию, в ближайшие греческие села Краснодарского и Ставропольского краев. Но это уже другая история. Вернемся к герою нашего рассказа — Василию Мелидису. Майкопский мещанин, семьянин и благотворитель Нам точно не известно, когда именно Василий перебрался на Северный Кавказ — предположительно, в 1870–1880-е годы. Историки, работавшие с архивами Трабзона, не смогли найти о нем никаких сведений. Это неудивительно, так как сегодня в Турции найти архивную информацию по армянской или греческой тематике почти невозможно, она либо засекречена, либо утрачена.

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К началу XX века Василий Мелидис заметно разбогател и развил собственное дело. К этому времени в архивных документах он числился уже мещанином города Майкопа, где владел маслобойным заводом. Мещанское сословие в Российской империи объединяло городских ремесленников, торговцев и мелких предпринимателей и при этом было вполне открыто для иностранных подданных, годами и десятилетиями ведших дела в русских городах. А на месте нынешней воспитательно-трудовой колонии поселка Заречный у семьи Мелидис было собственное имение с небольшими табачными плантациями. Как и многие состоятельные люди своей эпохи, Василий Лазаревич не забывал заниматься благотворительностью. В те годы это напрямую влияло на деловую репутацию человека. Помогал он и родному Трабзону, находившемуся в Османской империи. Известно, что он оказывал материальную помощь одному из крупнейших греческих образовательных учреждений Трапезунда («Фронтистириона»), основанному еще в 1682 году. Это была старейшая и самая известная греческая гимназия Причерноморья, которую в 1902 году капитально перестроили на деньги спонсоров. Имя Василия Мелидиса значилось в списках жертвователей на стене этого здания. Гимназия закрылась в 1921 году, а после массового исхода греков из региона ее здание передали турецкому учебному заведению Kanuni Anadolu Lisesi, которое работает там до сих пор.

The Phontisterion of Trapezous, Greek school in Trapzon, Turkey © Фото с сайта commons.wikimedia.org

В Майкопе у Василия Мелидиса была большая семья. В документах начала 1910-х годов упоминаются сыновья Иван и Элевтерий, дочери Зиновия, Афродита и Пелагея, а также его дальний родственник Иван Анастасиевич Мелидис с дочерью Ермолией. Через историю этой семьи хорошо видно, как менялась география их связей и идентичности. Если Василий до конца жизни упорно сохранял подданство родного Трабзона и мещанский статус в Майкопе, то его дети, особенно дочери, стали уже гражданками независимого греческого государства и мещанками Афин. Так постепенно, через Северный Кавказ и жизнь в Российской империи, эта семья возвращалась к древним греческим корням — из понтийцев превращаясь в классических греков, примеряя на себя новую, «настоящую» греческую национальность. История одной семьи здесь наглядно демонстрирует и срез целой эпохи, и последующую драму греческого общества Кавказа. Волна репрессий: «греческая операция» и казахстанская ссылка Сегодня сложно представить тот уровень открытости границ и свободы перемещения, который был нормой для начала XX века. Мелидисы оставались османскими подданными, гражданами турецко-греческого Трабзона, но вели бизнес и работали в российском Майкопе, а жили в имении в небольшом хуторе напротив кубанской Белореченской станицы. Их дети строили карьеру уже в Афинах, но не переставали участвовать в жизни семьи в Майкопе и Трабзоне. Этот треугольник, сегодня почти невообразимый, тогда был абсолютной нормой. Приход советской власти и репрессии 1930–1940-х годов больнее всего ударили именно по таким людям — тем, кто до конца сохранял документы других стран, связывавшие их с семьей и обществом. Волна репрессий против греков Кубани и Причерноморья началась в декабре 1937 года. В рамках так называемой «греческой операции» НКВД, стартовавшей 15 декабря, было арестовано порядка 15 тысяч человек, как советских граждан, так и подданных Греции, проживавших в СССР. Основной удар пришелся именно на Краснодарский край. Иностранное подданство и прежние торговые или родственные связи с заграницей, еще недавно бывшие предметом гордости и опорой бизнеса, в одночасье превратились в смертельно опасное клеймо.

Карта депортаций греческого населения СССР © Фото с сайта commons.wikimedia.org

Второй этап произошел уже после войны. По решению Политбюро от 7 мая 1949 года в течение нескольких дней июня того же года из Краснодарского края, Грузии (в первую очередь Абхазии) и Азербайджана в Казахстан была депортирована значительная часть греческого населения — по разным оценкам, от 37 до 40 тысяч этнических греков (только из Краснодарского края тогда выселили порядка 10 тысяч человек). Формальным поводом стала «политическая неблагонадежность», а реальной причиной чаще всего оказывалось иностранное подданство или родственники за рубежом. Людей буквально силой поднимали с земли, которую полвека и больше обживали их отцы и деды, и увозили в казахстанские степи. Далеко не все смогли вернуться. Как только контроль властей ослаб, многие предпочли уехать в Грецию уже насовсем. Между Грецией и Кавказом: понтийцы сегодня По сей день трагическая история греков Кавказа отражается в их демографии и географии. Например, в селе Трехсельском Успенского района Краснодарского края сегодня живут семьи, происходящие из разных ветвей понтийской миграции. Кто-то сохранил турецкий говор, кто-то понтийский диалект греческого языка, а кто-то до сих пор помнит грузинский язык со времен жизни на Цалке. Даже местная церковь Святого Ильи была в буквальном смысле перенесена из грузинской Цалки — камень в ее основание привезли переселенцы. Часть их потомков вернулась сюда из казахстанской депортации, часть уехала дальше, а некоторые так и не определились окончательно и по сей день перемещаются между Грецией и Кавказом. Само же селение окружено очень разнообразными соседями в пределах пешей доступности — казачьей станицей, черкесскими аулами и эстонским поселением.

Храм святого Ильи в селении Трехсельское Успенского района Краснодарского края. 2021 год © Фото Виталия Штыбина

Похожая картина и в самой Грузии, где в селах к западу от Цалкинского водохранилища греки живут до сих пор. В самой Цалке греческие семьи по большей части сохраняют свои дома, куда приезжают на лето, а в остальное время за домами присматривают грузинские соседи. Но, как часто бывает, старшее поколение предпочитает вернуться на Кавказ, чтобы завершить свой путь рядом с могилами предков.

Цалкинское водохранилище, Грузия. 2025 год © Фото Виталия Штыбина