У аэропорта Краснодара с 22 августа снова изменят схему движения

В районе Фадеевского путепровода в Краснодаре введут новые ограничения для транспорта в связи с очередным этапом реконструкции

Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что с 22 августа изменится схема проезда на перекрестке улиц Фадеева и 1 Мая. Это связано с очередным этапом реконструкции путепровода. Что нужно знать автомобилистам?

Как изменятся маршруты общественного транспорта:

троллейбус № 7 (в сторону аэропорта) поедет по улицам 1 Мая и Крупской;

автобус № 30 будет объезжать перекрытый участок по улицам Ярославского и Кирова.

Напомним, что реконструкция путепровода на улице Фадеева началась в августе 2025 года. Она обойдется бюджету в 2,5 млрд рублей. Проект также предусматривает ремонт дороги от улицы 1 Мая до Аэропортовской. Власти обещают завершить работы до конца 2026 года, хотя по контракту они могут продлиться до конца 2027 года.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов предупреждал, что на участке будут вводить ограничения движения, а сама реконструкция, «как и с Тургеневским мостом, потребует терпения».