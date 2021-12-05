Водитель автомобиля сбил мальчика и уехал. Ребенок умер в больнице

В хуторе Калининском Усть-Лабинского района 27 ноября произошло ДТП, в результате которого пешеход скончался от полученных травм

По данным следствия, около 18:00 подозреваемый, управляя автомобилем «Хёндэ Соната», наехал на переходившего дорогу 13-летнего мальчика, после чего скрылся с места происшествия. Водитель отправился в Лабинск, где спрятал свой автомобиль.

Свидетелем ДТП стал брат подростка, он вызвал на место происшествия полицию и бригаду скорой медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, 30 ноября мальчик скончался в больнице.

Личность водителя установили и нашли его автомобиль. На допросе подозреваемый дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В начале декабря случившееся заинтересовало председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он пообщался с краевым начальником СК на эту тему и приказал доложить об обстоятельствах расследования.