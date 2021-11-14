В Краснодаре женщина проехала на красный и сбила двух детей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 ноября женщина сбила двух детей на пешеходном переходе через улицу Тургенева

Как рассказали в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю, утром 14 ноября 52-летняя женщина на автомобиле Nissan проехала на красный свет и сбила двух мальчиков 8 и 9 лет. Авария произошла на пешеходном переходе через улицу Тургенева около «Табриса». Дети живы, их отправили в больницу для осмотра.

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Напомним, 13 ноября в Горячем ключе столкнулось четыре машины. Известно о двоих погибших, включая 16-летнюю девушку, и пятерых пострадавших. Также Юга.ру писали, что в октябре в Краснодаре иномарка сбила женщину на «зебре». А полицейскому, который в сентябре насмерть сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся, дали 6 лет тюрьмы.

Аварии Дети ДТП

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