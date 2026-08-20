Спустя восемь дней после атаки БПЛА на Геленджик в домах все еще не восстановили окна и крыши

© Скриншот фото из канала в «Максе» Алексея Богодистова

© Скриншот фото из канала в «Максе» Алексея Богодистова

Власти Геленджика до сих пор не приступили к восстановлению домов, пострадавших от атаки беспилотников 12 августа

20 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что встретился с жителями района Голубая Бухта, чьи дома пострадали 12 августа в результате атаки БПЛА. Напомним, 12 августа курорт подвергся мощной атаке беспилотников. В городе вводили режим ЧС, повреждения зафиксировали в 20 жилых домах, еще три были полностью разрушены. Три человека пострадали. Спустя восемь дней после происшествия глава города заявил, что власти только собираются заниматься восстановлением крыш и окон пострадавших домов. По его словам, в работах поможет благотворительный фонд «Геленджик — город добра».

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Богодистов заявил, что в наиболее пострадавшем доме устранят разрушения, а после компания «Газпром» установит оборудование и проведет газ. Владельцам пострадавших машин власти пообещали выдать средства на ремонт из резервного фонда администрации. Однако для этого жителям необходимо собрать пакет документов. Богодистов не назвал конкретные сроки восстановительных работ, но уточнил, что для властей важно «помочь людям как можно быстрее вернуться к повседневной жизни».