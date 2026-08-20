Спустя восемь дней после атаки БПЛА на Геленджик в домах все еще не восстановили окна и крыши

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из канала в «Максе» Алексея Богодистова
    © Скриншот фото из канала в «Максе» Алексея Богодистова

Власти Геленджика до сих пор не приступили к восстановлению домов, пострадавших от атаки беспилотников 12 августа

20 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что встретился с жителями района Голубая Бухта, чьи дома пострадали 12 августа в результате атаки БПЛА.

Напомним, 12 августа курорт подвергся мощной атаке беспилотников. В городе вводили режим ЧС, повреждения зафиксировали в 20 жилых домах, еще три были полностью разрушены. Три человека пострадали. 

Спустя восемь дней после происшествия глава города заявил, что власти только собираются заниматься восстановлением крыш и окон пострадавших домов. По его словам, в работах поможет благотворительный фонд «Геленджик — город добра».

811 квартир и частных домов:

Богодистов заявил, что в наиболее пострадавшем доме устранят разрушения, а после компания «Газпром» установит оборудование и проведет газ.

Владельцам пострадавших машин власти пообещали выдать средства на ремонт из резервного фонда администрации. Однако для этого жителям необходимо собрать пакет документов. 

Богодистов не назвал конкретные сроки восстановительных работ, но уточнил, что для властей важно «помочь людям как можно быстрее вернуться к повседневной жизни»

Как писали Юга.ру, в ночь на 16 августа над Ростовской областью уничтожили более 150 беспилотников. В результате атаки погибли пять человек.

Геленджик Деньги Жилье Происшествия СВО

Новости

В Новороссийске УК предложила жильцам восстановить поврежденный при атаке БПЛА дом за свой счет
У аэропорта Краснодара с 22 августа снова изменят схему движения
ФАС проверит больницы Кубани из-за закупок лечебного питания на десятки миллионов дороже рынка
Спустя восемь дней после атаки БПЛА на Геленджик в домах все еще не восстановили окна и крыши
Вода, свет и биотуалеты: власти Краснодара напомнили, как УК должны оборудовать укрытия
В Краснодаре и Ростове-на-Дону на премьеру «Человека-паука» раскупили почти все билеты

Лента новостей

«Мы против бежевых»
Сегодня, 11:22
«Мы против бежевых»
Как слоган краснодарских кофеен Yankiss связан с ростом налогов и тем, что кофе не наркотик
Османский подданный и майкопский мещанин
Сегодня, 17:00
Османский подданный и майкопский мещанин
Что выброшенное надгробие рассказало о судьбе греков Кубани
Сорок лет под гипсокартоном
17 августа, 16:10
Сорок лет под гипсокартоном
Художник Николай Турков-Собакин — об универмаге «Кубань», Доме книги и утраченных мозаиках Краснодара

Реклама на сайте