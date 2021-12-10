В Сочи «Газель» сбила трех пешеходов и снесла забор

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы УГИБДД по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы УГИБДД по Краснодарскому краю

В Сочи водитель газели наехал на трех пешеходов. Их доставили в больницу

В телеграм-канале «ЧП Сочи» написали, что на улице Гагринской в Хостинском районе водитель «Газели» на спуске не справился с управлением и въехал в забор на тротуаре и сбил пешеходов.

В пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю журналисту Юга.ру рассказали, что за рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек. 

Он ехал на высокой скорости, на спуске при закруглении дороги не справился с управлением и съехал с дороги на тротуар, где шли пешеходы. Машина сбила трех человек и снесла металлический забор. Всех пострадавших доставили в больницу.

Как писали Юга.ру, несколько дней назад в Сочи произошло еще одно жестокое ДТП. На трассе у грузовика оторвался прицеп с трубами и раздавил легковушку. Одна женщина погибла. 

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