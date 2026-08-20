В Новороссийске УК предложила жильцам восстановить поврежденный при атаке БПЛА дом за свой счет

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/16659
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/16659

Жильцам предложили оплатить ремонт подъезда и фасада, а также замену окон, поврежденных после атаки БПЛА

Предыстория: в ночь на 12 августа Новороссийск подвергся мощной атаке БПЛА. В результате погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок. При ударе дронов пострадали 811 квартир и частных домов. Жильцам пообещали выплатить компенсации.

20 августа жители пострадавшей от атаки беспилотников многоэтажки на улице Мефодиевской в Новороссийске сообщили СМИ, что получили от своей УК предложение отремонтировать подъезд, фасад и заменить окна за счет собственных средств.

По словам горожан, компенсационных выплат от властей не хватает даже на восстановление личного жилья, не говоря о ремонте всего дома.

«Окна не являются предметом первой необходимости»:

В подтверждение своих слов жильцы опубликовали объявление о проведении голосования от УК. В нем указана смета расходов за счет собственников.

От жителей требуют:

  • 1,43 млн рублей — на замену 30 оконных блоков и одного стеклопакета;
  • 553,8 тыс. рублей — на восстановление стены фасада и внутри квартир на 4–5 этажах;
  • 419,6 тыс. рублей — на ремонт фасада дома.

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В администрации Восточного района Новороссийска заявили, что документы пострадавших жителей уже передали в органы соцзащиты для оформления социальных выплат и сейчас идет обработка данных. Параллельно чиновники обследуют объекты и готовят документы для начала ремонта.

Напомним, что в марте в Новороссийске родителям предложили купить бронепленку на школьные окна для защиты от БПЛА за свой счет.

Как писали Юга.ру, спустя восемь дней после атаки БПЛА на Геленджик в домах все еще не восстановили окна и крыши.

Город Жилье ЖКХ Новороссийск общество СВО

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