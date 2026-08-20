Вода, свет и биотуалеты: власти Краснодара напомнили, как УК должны оборудовать укрытия

19 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что управляющим компаниям города напомнили об обязанности подготовить помещения для укрытия жителей (подвалы, подземные паркинги, переходы и цокольные этажи) и обеспечить к ним беспрепятственный доступ. Власти также разъяснили требования законодательства и меры ответственности за их нарушение. Начальник управления гражданской защиты Павел Иванов пояснил, что ключевая задача — оперативно увести людей с улиц при объявлении беспилотной опасности.

Что обязаны сделать управляющие компании:

оборудовать подвалы — обеспечить естественную вентиляцию, освещение, установить места для сидения и биотуалеты, разместить запасы питьевой воды;

разместить навигацию — установить снаружи указатели и информационные таблички;

обеспечить доступ — если подвал закрыт, на стендах должны быть указаны контакты не менее двух ответственных лиц с дубликатами ключей.

Адреса укрытий также доступны в приложении «Моя Кубань».



Также управляющим организациям поручили проверить шлагбаумы и ворота во дворах. Они не должны мешать проезду пожарных машин и спецтранспорта.

Замначальника управления гражданской защиты Вячеслав Мкртычев отметил, что пока не все УК выполняют эти требования. Некоторые из них ссылаются на рекомендательный характер норм, хотя проверки подтверждают пригодность помещений. В таких случаях управляющим организациям выносят предписания, а при игнорировании привлекают к административной ответственности.

Напомним, что аналогичные поручения управляющим компаниям власти Краснодара давали еще в 2024 году. Несмотря на это, краснодарцы регулярно жаловались на непригодность укрытий, отсутствие информации о них и запертые подвалы во время атак БПЛА.