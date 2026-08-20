Вода, свет и биотуалеты: власти Краснодара напомнили, как УК должны оборудовать укрытия

Краснодарский край

Распечатать

  • Убежище © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Убежище © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре управляющие компании обязали подготовить подвалы домов под укрытия и гарантировать жителям свободный вход

19 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что управляющим компаниям города напомнили об обязанности подготовить помещения для укрытия жителей (подвалы, подземные паркинги, переходы и цокольные этажи) и обеспечить к ним беспрепятственный доступ. Власти также разъяснили требования законодательства и меры ответственности за их нарушение.

Начальник управления гражданской защиты Павел Иванов пояснил, что ключевая задача — оперативно увести людей с улиц при объявлении беспилотной опасности.

Новая графа в квитанции:

Что обязаны сделать управляющие компании:

  • оборудовать подвалы — обеспечить естественную вентиляцию, освещение, установить места для сидения и биотуалеты, разместить запасы питьевой воды;
  • разместить навигацию — установить снаружи указатели и информационные таблички;
  • обеспечить доступ — если подвал закрыт, на стендах должны быть указаны контакты не менее двух ответственных лиц с дубликатами ключей.

Адреса укрытий также доступны в приложении «Моя Кубань».

Также управляющим организациям поручили проверить шлагбаумы и ворота во дворах. Они не должны мешать проезду пожарных машин и спецтранспорта.

Замначальника управления гражданской защиты Вячеслав Мкртычев отметил, что пока не все УК выполняют эти требования. Некоторые из них ссылаются на рекомендательный характер норм, хотя проверки подтверждают пригодность помещений. В таких случаях управляющим организациям выносят предписания, а при игнорировании привлекают к административной ответственности.

Напомним, что аналогичные поручения управляющим компаниям власти Краснодара давали еще в 2024 году. Несмотря на это, краснодарцы регулярно жаловались на непригодность укрытий, отсутствие информации о них и запертые подвалы во время атак БПЛА.

Как писали Юга.ру, суд признал бездействие администрации Новороссийска. Убежища годами не ремонтируют, пользоваться ими невозможно.

Безопасность ЖКХ Инфраструктура Краснодар СВО

Все материалы по теме:

Новости

Вода, свет и биотуалеты: власти Краснодара напомнили, как УК должны оборудовать укрытия
В Краснодаре и Ростове-на-Дону на премьеру «Человека-паука» раскупили почти все билеты
Сахар и бензин сильнее всего подорожали в июле в Краснодарском крае. На сколько?
На «Госуслугах» россиян спрашивают о причинах отказа от рождения ребенка. Людям за 40 лет опрос не пришел
Численность населения Новороссийска превысила 617 тыс. человек
Топливо в Краснодаре 20 августа: на каких АЗС можно заправиться

Лента новостей

«Мы против бежевых»
Сегодня, 11:22
«Мы против бежевых»
Как слоган краснодарских кофеен Yankiss связан с ростом налогов и тем, что кофе не наркотик
Сорок лет под гипсокартоном
17 августа, 16:10
Сорок лет под гипсокартоном
Художник Николай Турков-Собакин — об универмаге «Кубань», Доме книги и утраченных мозаиках Краснодара
«Кубанская меланхолия»
Вчера, 18:50
«Кубанская меланхолия»
Рассказываем подробности о премьере «Одного театра» в Краснодаре

Реклама на сайте