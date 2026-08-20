Вода, свет и биотуалеты: власти Краснодара напомнили, как УК должны оборудовать укрытия
В Краснодаре управляющие компании обязали подготовить подвалы домов под укрытия и гарантировать жителям свободный вход
19 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что управляющим компаниям города напомнили об обязанности подготовить помещения для укрытия жителей (подвалы, подземные паркинги, переходы и цокольные этажи) и обеспечить к ним беспрепятственный доступ. Власти также разъяснили требования законодательства и меры ответственности за их нарушение.
Начальник управления гражданской защиты Павел Иванов пояснил, что ключевая задача — оперативно увести людей с улиц при объявлении беспилотной опасности.
Новая графа в квитанции:
Что обязаны сделать управляющие компании:
- оборудовать подвалы — обеспечить естественную вентиляцию, освещение, установить места для сидения и биотуалеты, разместить запасы питьевой воды;
- разместить навигацию — установить снаружи указатели и информационные таблички;
- обеспечить доступ — если подвал закрыт, на стендах должны быть указаны контакты не менее двух ответственных лиц с дубликатами ключей.
Адреса укрытий также доступны в приложении «Моя Кубань».
Также управляющим организациям поручили проверить шлагбаумы и ворота во дворах. Они не должны мешать проезду пожарных машин и спецтранспорта.
Замначальника управления гражданской защиты Вячеслав Мкртычев отметил, что пока не все УК выполняют эти требования. Некоторые из них ссылаются на рекомендательный характер норм, хотя проверки подтверждают пригодность помещений. В таких случаях управляющим организациям выносят предписания, а при игнорировании привлекают к административной ответственности.
Напомним, что аналогичные поручения управляющим компаниям власти Краснодара давали еще в 2024 году. Несмотря на это, краснодарцы регулярно жаловались на непригодность укрытий, отсутствие информации о них и запертые подвалы во время атак БПЛА.
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