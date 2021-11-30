В Сочи грузовик насмерть сбил трехлетнего ребенка

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГИБДД по городу Сочи
    © Фото пресс-службы ГИБДД по городу Сочи

29 ноября в Сочи фура сбила ребенка, который выбежал на дорогу

29 ноября около 16:00 в Лазаревском районе Сочи трехлетнего ребенка сбил грузовой автомобиль. О происшествии сообщили в инстаграм-аккаунте сочинской ГИБДД.

Ребенок выбежал на дорогу на улице Калараша на красный сигнал светофора. На него наехал водитель грузовика «Скания» с прицепом «Шмиц». От полученных травм ребенок погиб. Телеграм-канал «ЧП Сочи» опубликовал запись аварии с видеорегистраторов.

В УГИБДД по Краснодарскому краю рассказали, что сейчас проводится проверка, после которой возбудят уголовное дело по статье 264 (Нарушение правил дорожной безопасности, повлекшее смерть человека).

Напомним, 14 ноября в Краснодаре женщина проехала на красный свет и сбила двух детей. 29 ноября в Краснодаре два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи.

Аварии Дети ДТП смерть Сочи

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