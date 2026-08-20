ФАС проверит больницы Кубани из-за закупок лечебного питания на десятки миллионов дороже рынка

Краснодарский край

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  • © Фото Кирилла Куликова из Google карт
    © Фото Кирилла Куликова из Google карт

Медучреждения Краснодарского края заподозрили в закупке лечебного питания по двойной стоимости

20 августа журналист Андрей Кошик сообщил, что Федеральная антимонопольная служба проверит несколько медучреждений Краснодарского края. Организация заявила о возможном сговоре с поставщиками при закупке лечебного питания.

Речь идет о Центральной районной больнице Староминского района, Туапсинской ЦРБ, городской больнице Анапы и специализированной психиатрической больнице № 7 в Краснодаре. По данным заявителей, учреждения могли приобретать товары по ценам, значительно превышающим среднерыночные.

Жителю Анапы прокололи легкое во время иглоукалывания:

Как следует из материалов обращения, средняя стоимость сухого белкового композитного комплекса составляет около 1614 рублей за килограмм, тогда как в закупках цена достигала 32OO–37OO рублей. Аналогичная ситуация выявлена и с витаминно-минеральными комплексами: при средней рыночной стоимости 738O–93OO рублей медицинские учреждения закупали их по 1З775–142ЗЗ рублей.

Из-за того что подобные товары приобретаются партиями в сотни килограммов, переплата за несколько лет могла составить десятки миллионов рублей.

Авторы жалобы отмечают, что аналогичные схемы уже выявляли в Дагестане, Башкирии и Астраханской области. По итогам тех разбирательств ФАС приняла жесткие меры в отношении участников закупок.

Как писали Юга.ру, краснодарский центр по борьбе со СПИДом ограничил выдачу лекарств до месяца.

Анапа Деньги Здоровье Медицина Староминский район Туапсинский район

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