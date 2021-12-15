В Росприроднадзоре сообщили, что ущерб от разлива нефти под Новороссийском оценили в 350 млн рублей. Но в КТК опровергли это

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото из телеграм-канала «Туподар – Краснодар», t.me/typodar
    © Фото из телеграм-канала «Туподар – Краснодар», t.me/typodar

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что «Каспийский трубопроводный консорциум» оценил ущерб от разлива нефти в 350 млн рублей. В самом консорциуме это опровергли

Ранее Юга.ру сообщали, что 7 августа под Новороссийском с терминала КТК в Черное море вытекли нефтепродукты. Изначально в компании сообщали, что площадь загрязнения составляет около 200 кв. метров. Ученые РАН тогда заявили, что акватория оказалась загрязнена на площади минимум 80 кв. километров. Нефть добралась до Абрау-Дюрсо, попала в заповедник «Утриш». Масляные пятна обнаружили даже в дельфинарии. По факту разлива нефти возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды).

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, разлив нефти произошел на КТК из-за отсутствия капитального ремонта. По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, которое могло произойти из-за заводского брака.

Читайте также:

По предварительно оценке Росприроднадзора, ущерб от загрязнения превысил 4,4 млрд рублей. В КТК с этой суммой не согласились. В консорциуме заявили, что не получили никакого официального документа от Росприроднадзора, а когда его получат, то будут обжаловать в суде. Все дело в методике оценки загрязнения, которая могла привести к ошибкам в подсчетах.

Читайте также:

14 декабря Светлана Радионова сообщила журналистам, что КТК оценил сумму ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива нефти под Новороссийском в 350 млн рублей.

«4 млрд 400 млн рублей [ущерба] подсчитано, за 394 тонны предприятие спорит, хочет заплатить меньше, по их расчетам, это где-то 350 млн [рублей], они примерно говорят, что 50 тонн. Очень медленно предприятие реагирует, мы пойдем в суд — закон везде одинаков», — цитирует Радионову ТАСС.

Читайте также:

В тот же день консорциум опроверг заявление о том, что ущерб от разлива нефти в Черном море оценен ими в 350 млн рублей.

В компании сообщили ТАСС, что ни в какие надзорные или иные органы возможную сумму ущерба в размере 350 млн рублей не заявляли. Официально консорциум сообщил в Росприроднадзор письмом об объеме вышедшей нефти в 50,7 куб. метров, из которых 16,33 куб. метров попало в акваторию Черного моря.

Новороссийск Разлив нефти Черное море

Новости

В Росприроднадзоре сообщили, что ущерб от разлива нефти под Новороссийском оценили в 350 млн рублей. Но в КТК опровергли это
Мужчину, убившего двух судебных приставов в Сочи, признали вменяемым и будут судить
Краснодарские хирурги полностью удалили родимое пятно с лица девочки из США
Островок безопасности без знаков. В ГИБДД объяснили два ДТП на Зиповской в Краснодаре
«Так не будет» — мэрия Краснодара прокомментировала эскизы озеленения улицы Красной. А как будет?
Краевой суд отменил решение о дисквалификации мэра Геленджика

Лента новостей

Как в Краснодаре проверяют QR-коды? Кафе, досуг, торговые центры
Сегодня, 09:19
Как в Краснодаре проверяют QR-коды? Кафе, досуг, торговые центры
«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах
13 декабря, 12:14
«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах
Как добираются жители пригородов Краснодара, когда из 10 автобусов ходит один
Старейший российский страховщик запустил новые цифровые сервисы
Вчера, 18:15 Партнерский
Старейший российский страховщик запустил новые цифровые сервисы
Каков их функционал?

Реклама на сайте