В Росприроднадзоре сообщили, что ущерб от разлива нефти под Новороссийском оценили в 350 млн рублей. Но в КТК опровергли это

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что «Каспийский трубопроводный консорциум» оценил ущерб от разлива нефти в 350 млн рублей. В самом консорциуме это опровергли

Ранее Юга.ру сообщали, что 7 августа под Новороссийском с терминала КТК в Черное море вытекли нефтепродукты. Изначально в компании сообщали, что площадь загрязнения составляет около 200 кв. метров. Ученые РАН тогда заявили, что акватория оказалась загрязнена на площади минимум 80 кв. километров. Нефть добралась до Абрау-Дюрсо, попала в заповедник «Утриш». Масляные пятна обнаружили даже в дельфинарии. По факту разлива нефти возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды). По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, разлив нефти произошел на КТК из-за отсутствия капитального ремонта. По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, которое могло произойти из-за заводского брака.

По предварительно оценке Росприроднадзора, ущерб от загрязнения превысил 4,4 млрд рублей. В КТК с этой суммой не согласились. В консорциуме заявили, что не получили никакого официального документа от Росприроднадзора, а когда его получат, то будут обжаловать в суде. Все дело в методике оценки загрязнения, которая могла привести к ошибкам в подсчетах.

14 декабря Светлана Радионова сообщила журналистам, что КТК оценил сумму ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива нефти под Новороссийском в 350 млн рублей. «4 млрд 400 млн рублей [ущерба] подсчитано, за 394 тонны предприятие спорит, хочет заплатить меньше, по их расчетам, это где-то 350 млн [рублей], они примерно говорят, что 50 тонн. Очень медленно предприятие реагирует, мы пойдем в суд — закон везде одинаков», — цитирует Радионову ТАСС.

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