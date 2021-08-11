Нефтяное пятно в Новороссийске оказалось в 400 тыс. раз больше заявленного
Ученые РАН выяснили, что «Каспийский трубопроводный консорциум» в 400 тыс. раз занизил данные о площади нефтяного пятна вблизи Новороссийска
Напомним, 7 августа в акватории Черного моря произошел выброс нефти при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). ЧП случилось в 6 км от берега Новороссийска. В пресс-службе компании сообщили, что площадь загрязнения — 200 кв. метров.
9 августа глава Росприроднадзора Светлана Радионова потребовала дисквалификации руководства терминала КТК. Транспортная прокуратура проводит проверку, а Росприроднадзор — административное расследование. Специалисты взяли пробы воды для анализов.
Тем временем 10 августа пресс-служба Института космических исследований РАН сообщила, что 8 августа в 18:20 сотрудники Института океанологии РАН получили радиолокационный снимок спутника Sentinel-1.
По расчетам ученых, разлив нефти оказался гораздо масштабнее — площадь нефтяного загрязнения на момент съемки составила почти 80 кв. км. Это в 400 тыс. раз больше заявленного пресс-службой КТК. Нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км.
Ученые продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных, сообщило РИА «Новости».