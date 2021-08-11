Нефтяное пятно в Новороссийске оказалось в 400 тыс. раз больше заявленного

Ученые РАН выяснили, что «Каспийский трубопроводный консорциум» в 400 тыс. раз занизил данные о площади нефтяного пятна вблизи Новороссийска

Напомним, 7 августа в акватории Черного моря произошел выброс нефти при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). ЧП случилось в 6 км от берега Новороссийска. В пресс-службе компании сообщили , что площадь загрязнения — 200 кв. метров.

Тем временем 10 августа пресс-служба Института космических исследований РАН сообщила, что 8 августа в 18:20 сотрудники Института океанологии РАН получили радиолокационный снимок спутника Sentinel-1.