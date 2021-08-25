Из-за разлива нефти в Новороссийске проверят все порты

Краснодарский край

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24 августа вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что послужило причиной аварии на терминале КТК. Из-за этого во всех портах пройдут проверки.

Напомним, 7 августа произошел разлив нефти при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) в акватории Черного моря. В пресс-службе компании сообщили, что площадь загрязнения составила 200 м², но другие источники называли иные цифры: 80 км² и 94 км². Из-за разлива нефти в Генпрокуратуре РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды). 

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24 августа вице-премьер Виктория Абрамченко в беседе с РИА «Новости» заявила, что разлив нефти на КТК произошел из-за отсутствия капитального ремонта. Масштабы ущерба все еще подсчитываются. 

В тот же день Абрамченко рассказала «Интерфаксу», что после аварии в Новороссийске все порты, занимающиеся перевалкой нефти, нефтепродуктов и опасных грузов, проверят в течение месяца. 

Росприроднадзор занимается проверкой аварии, а объемы разлива все еще подсчитывают.

Юга.ру писали, что 16 августа Институт космических исследований РАН сообщил, что нефтяного пятна больше не видно на поверхности моря.

Аварии Нефть Новороссийск Порты Разлив нефти

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Из-за разлива нефти в Новороссийске проверят все порты
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