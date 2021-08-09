В Новороссийске произошел разлив нефти из танкера

Краснодарский край

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Залповый выброс нефти из греческого танкера произошел 7 августа в акватории морского порта Новороссийска

В пресс-службе Росморречфлота сказали, что выброс нефти с танкера «Minerva Symphony», порт приписки Пирей, флаг Греции, действительно произошел в шести километрах от берега Новороссийска. Это случилось при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума», выносного нефтеналивного устройства, написали РБК.

Источник «Интерфакс» сообщил, что инцидент произошел на причале ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» в поселке Южная Озереевка под Новороссийском. Площадь загрязнения составила 200 кв. метров.

Кроме того, в новороссийской транспортной прокуратуре начали проверку по исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта по поручению Южной транспортной прокуратуры. В ведомстве добавили, что место разлива локализовали.

Очевидцы сняли на видео локализацию нефтяного пятна. Автор сказал, что на место приехала машина «Транснефти», а три сотрудника компании ходили с ведрами и выливали что-то в море. По словам мужчины, на 8 августа море было в пленке, а из-за шторма все это выкинуло на берег. 

Как написали в телеграм-канале «Грузопоток», через терминал «Каспийского трубопроводного консорциума-Р» проходит большая часть нефтяного экспорта Казахстана. В прошлом году он занял первое место среди всех российских морских терминалов.

Ранее этот терминал обслуживала голландская компания «Ламналко», но 16 марта 2021 года договор с ней расторгли в пользу «Транснефть-сервис».

Нефть Новороссийск Происшествия Разлив нефти

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В Новороссийске произошел разлив нефти из танкера
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