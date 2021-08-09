В Новороссийске произошел разлив нефти из танкера

В пресс-службе Росморречфлота сказали, что выброс нефти с танкера «Minerva Symphony», порт приписки Пирей, флаг Греции, действительно произошел в шести километрах от берега Новороссийска. Это случилось при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума», выносного нефтеналивного устройства, написали РБК.

Источник «Интерфакс» сообщил, что инцидент произошел на причале ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» в поселке Южная Озереевка под Новороссийском. Площадь загрязнения составила 200 кв. метров.

Кроме того, в новороссийской транспортной прокуратуре начали проверку по исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта по поручению Южной транспортной прокуратуры. В ведомстве добавили, что место разлива локализовали.

Очевидцы сняли на видео локализацию нефтяного пятна. Автор сказал, что на место приехала машина «Транснефти», а три сотрудника компании ходили с ведрами и выливали что-то в море. По словам мужчины, на 8 августа море было в пленке, а из-за шторма все это выкинуло на берег.