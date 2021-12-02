Бывшего вице-мэра Геленджика будут судить за превышение полномочий и кражу денег из паркомата

Дело против бывшего чиновника мэрии Геленджика направили в суд. Его обвиняют в причинении ущерба бюджету города на 1,2 млн рублей

С чего все начиналось. В 2020 году полиция курорта начала проверку причастности сотрудника местной администрации к ряду преступлений. В сентябре в МВД объявили в федеральный розыск чиновника мэрии Геленджика, так как он отказался явиться на допрос и скрылся от правоохранителей. Позже телеграм-канал «Телетайп Краснодара» разместил ориентировку, в которой написано, что уроженец Геленджика Павел Блинов разыскивается следственным отделом ОМВД России по Геленджику. Блинов тогда курировал вопросы ЖКХ в администрации города.

Эту информацию подтвердил источник в структуре мэрии. В администрации города сказали, что он находился в отпуске, а потом уволился по собственному желанию. В октябре Пала Блинова арестовали и возбудили против него уголовное дело.

В чем обвиняют бывшего чиновника. По данным прокуратуры, ему вменяют кражу с незаконным проникновением в хранилище, злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий.

Следствием установлено, что в апреле 2020 года, занимая пост вице-мэра, он потребовал от двух местных предпринимателей прекратить деятельность на пляже Кабардинка, уступив это место его знакомому. После отказа чиновник организовал комиссию, которая вынесла решение о прекращении договора с предпринимателями в одностороннем порядке. Также он предоставил организации право пользования объектами недвижимости, которые находились в муниципальной собственности. Из-за этого МУП «БХО» недосчитался 1,2 млн рублей.