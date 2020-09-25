На Кубани объявили в федеральный розыск чиновника из Геленджика, ему грозит до 10 лет лишения свободы

В ОМВД России по Геленджику рассказали, что проверют причастность одного из должностных лиц администрации города к преступлениям других фигурантов уголовных дел. Подозреваемый не пришел на допрос и скрылся от органов МВД. После этого его объявили в федеральный розыск.

В отношении чиновника завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции продолжают искать подозреваемого и выявляют «дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемых».

Отметим, что 23 сентября из источников порталу Юга.ру стало известно, что в Геленджике объявили в розыск курирующего вопросы ЖКХ вице-мэра Павла Блинова. При этом, по данным администрации города, Блинов накануне уволился по собственному желанию и больше не работает в администрации города. Летом 2020 года также завели уголовное дело о мошенничестве на начальника управления ЖКХ города.