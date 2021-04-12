В Геленджике уволили главного прокурора и его заместителей

СМИ сообщили о том, что главный прокурор Геленджика и его заместители покинули свои должности 12 апреля

Об уходе главного прокурора Геленджика Дмитрия Тимошенко и его заместителей Олега Богданова и Александра Баранова 10 апреля сообщил интернет-портал «Россия.Кубань» со ссылкой на информированный источник.

Приказы об освобождении от должностей и увольнении подписал руководитель краевой прокуратуры Сергей Табельский. Также сообщается, что они покидают должности по требованию Генпрокуратуры РФ. Отметим, что на сайте прокуратуры Геленджика Тимошенко еще числится руководителем.

Портал Юга.ру 12 апреля обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Краснодарского края, однако там отказались комментировать ситуацию.

Кто такой Дмитрий Тимошенко

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В органах прокуратуры Тимошенко работал с июня 2001 года. Сначала он был помощником прокурора Приморского округа Новороссийска, помощником прокурора Новороссийска. В октябре 2004-го стал заместителем прокурора Абинского района, а в 2008-м — прокурором района. В 2013-м его назначили на должность Туапсинского межрайонного прокурора. Пост прокурора Геленджика Тимошенко занимал с 2017 года.