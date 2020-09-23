В Геленджике объявили в розыск вице-мэра Павла Блинова

22 сентября стало известно, что заместитель главы Геленджика Павел Блинов объявлен в розыск по подозрению в преступлении

Павел Блинов — вице-мэр Геленджика, курирующий вопросы ЖКХ. Сообщение о розыске чиновника появилась в соцсетях вечером 22 сентября. Телеграм-канал «Телетайп Краснодара» разместил ориентировку, в которой написано, что уроженец Геленджика Павел Блинов разыскивается следственным отделом ОМВД России по Геленджику. Также указано, что его подозревают по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата чужого имущества с использование служебного положения).

Портал Юга.ру 22 сентября обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю, однако там отказались комментировать ситуацию. Утром 23 сентября информацию об объявлении в розыск замглавы Геленджика подтвердил источник Юга.ру в административных структурах.

Также портал связался с пресс-службой администрации Геленджика. Там ответили, что Блинов до 21 сентября находился в отпуске, а затем уволился по собственному желанию. При этом с сайта мэрии фотография Блинова с информацией о нем пропала еще 16 сентября.

Добавим, что этим летом в Геленджике предъявляли обвинение начальнику управления ЖКХ города по делу о мошенничестве. По данным следствия, он заработал 835 тыс. рублей на сдаче муниципального картона и металла. Чиновника заключили под стражу.