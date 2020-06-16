В Геленджике чиновник заработал 835 тыс. рублей на сдаче муниципального картона и металла. На него завели дело
Руководителю управления ЖКХ мэрии Геленджика предъявили обвинение в мошенничестве на 835 тыс. рублей
Следствие установило, что 43-летний руководитель управления ЖКХ администрации курорта распорядился, чтобы рабочие муниципального предприятия отсортировали строительный и бытовой мусор. После этого они должны были вывезти металл, картон и пластмассу на служебном транспорте и сдать в пункты приема за деньги. При этом чиновник не оформил необходимые для этого документы, а деньги потратил на свои нужды. Ущерб составил 835 тыс. рублей.
Чиновника обвинили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения). Мужчину на время следствия заключили под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили 16 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в начале июня стало известно, что в Горячем Ключе будут судить директора школы, которая фиктивно устраивала на работу родственников, а деньги оставляла себе.