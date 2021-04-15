Силовики начали обыски у двух заместителей и помощника мэра Геленджика
Мэр Геленджика Алексей Богодистов 15 апреля сообщил об обысках в администрации
Сотрудники ОБЭП отдела полиции Геленджика пришли в администрацию города с обысками. Мероприятия проводят у двух заместителей мэра и его помощника. Об этом сообщил сам Богодистов в своем телеграм-канале.
«Сообщаю об этом, чтобы никакие паблики не искажали данную информацию», — объяснил чиновник.
Он рассказал, едет на совещание в краевую администрацию и узнал об обысках от коллег.
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Отметим, обыски в мэрии Геленджика проводятся уже не первый раз. Так, 18 февраля, в третий раз за месяц, в администрацию пришли с обысками сотрудники ФСБ. Силовиков интересовала документация, касающаяся деятельности компании «Стройинвест».
Согласно данным на сайте краевой администрации, компания является недобросовестным застройщиком, а объект от «Стройинвеста» в Геленджике считается долгостроем.
Напомним, в октябре 2020 года на два месяца за растрату средств арестовали бывшего вице-мэра Геленджика Павла Блинова.