Силовики начали обыски у двух заместителей и помощника мэра Геленджика

Краснодарский край

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Мэр Геленджика Алексей Богодистов 15 апреля сообщил об обысках в администрации

Сотрудники ОБЭП отдела полиции Геленджика пришли в администрацию города с обысками. Мероприятия проводят у двух заместителей мэра и его помощника. Об этом сообщил сам Богодистов в своем телеграм-канале.

«Сообщаю об этом, чтобы никакие паблики не искажали данную информацию», — объяснил чиновник.

Он рассказал, едет на совещание в краевую администрацию и узнал об обысках от коллег.

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Отметим, обыски в мэрии Геленджика проводятся уже не первый раз. Так, 18 февраля, в третий раз за месяц, в администрацию пришли с обысками сотрудники ФСБ. Силовиков интересовала документация, касающаяся деятельности компании «Стройинвест».

Согласно данным на сайте краевой администрации, компания является недобросовестным застройщиком, а объект от «Стройинвеста» в Геленджике считается долгостроем.

Напомним, в октябре 2020 года на два месяца за растрату средств арестовали бывшего вице-мэра Геленджика Павла Блинова.

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