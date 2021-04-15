Силовики начали обыски у двух заместителей и помощника мэра Геленджика

Сотрудники ОБЭП отдела полиции Геленджика пришли в администрацию города с обысками. Мероприятия проводят у двух заместителей мэра и его помощника. Об этом сообщил сам Богодистов в своем телеграм-канале.

«Сообщаю об этом, чтобы никакие паблики не искажали данную информацию», — объяснил чиновник.

Он рассказал, едет на совещание в краевую администрацию и узнал об обысках от коллег.