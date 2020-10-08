В Геленджике на два месяца арестовали бывшего вице-мэра Павла Блинова
Порталу Юга.ру 8 октября сообщили, что на бывшего заместителя главы Геленджика Павла Блинова завели уголовное дело и взяли под арест
О том, что в Геленджике разыскивают работника администрации города, стало известно 22 сентября — после того, как информация распространилась в соцсетях. Чиновника заподозрили в растрате средств. В полиции отказались давать информацию, однако из источников редакция узнала, что речь идет о вице-мэре Павле Блинове.
24 сентября полиция Геленджика объявила в розыск одного из должностных лиц мэрии города, но уточнять имя не стала. А 7 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что разыскиваемого бывшего чиновника задержали в Краснодаре и после этого взяли его под стражу. Госслужащего подозревают в том, что он незаконно присвоил более 1,3 млн рублей.
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В тот же день портал Юга.ру устно обратился в пресс-службу краевого управления МВД, чтобы получить информацию о причастности Блинова к уголовному делу, но там отказались от комментариев. Однако 8 октября ведомство прислало ответ на письменный запрос редакции. В нем портал просил подтвердить или опровергнуть информацию о Блинове. Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов не ответил на поставленный вопрос и сообщил:
«При расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ в отношении должностных лиц муниципального предприятия города Геленджика, незаконно обративших в свою пользу более 1,3 млн рублей, <…> органами предварительного следствия был объявлен в розыск бывший сотрудник городской администрации, подозреваемый в причастности к преступлению».
Между тем, 8 октября портал Юга.ру узнал у источника из силовых структур, что уголовное дело завели именно на Павла Блинова. Как сообщает осведомленное лицо, его заключили под стражу на два месяца.
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