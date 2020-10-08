В Геленджике на два месяца арестовали бывшего вице-мэра Павла Блинова

Порталу Юга.ру 8 октября сообщили, что на бывшего заместителя главы Геленджика Павла Блинова завели уголовное дело и взяли под арест

О том, что в Геленджике разыскивают работника администрации города, стало известно 22 сентября — после того, как информация распространилась в соцсетях. Чиновника заподозрили в растрате средств. В полиции отказались давать информацию, однако из источников редакция узнала, что речь идет о вице-мэре Павле Блинове. 24 сентября полиция Геленджика объявила в розыск одного из должностных лиц мэрии города, но уточнять имя не стала. А 7 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что разыскиваемого бывшего чиновника задержали в Краснодаре и после этого взяли его под стражу. Госслужащего подозревают в том, что он незаконно присвоил более 1,3 млн рублей.