В Юбилейном районе Краснодара хотят построить храм. Так ли это?

Краснодарский край

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Портал Юга.ру решил выяснить, действительно ли в Краснодаре на Рождественской набережной собираются строить храм

28 июня краснодарская активистка Яна Антонова в своем телеграм-канале сообщила, что митрополит Григорий хочет построить храм на Рождественской набережной в Юбилейном районе.

Накануне в беседе с Юга.ру Антонова сказала, что не может раскрыть свой источник, но уверена в точности информации. По словам активистки, жители Рождественской набережной и всего района относятся к идее негативно. Если проект одобрят, то начнутся сборы подписей и массовые выступления.

«Задача моей публикации предупредить администрацию о том, что общественникам уже известно об обсуждении такого строительства, и что реакция жителей Юбилейного будет крайне отрицательной», — рассказала Антонова. 

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2 июля Юга.ру обратились за комментарием к представителю Кубанской митрополии Михаилу Степанкову. Он заявил, что он сомневается в правдивости этой информации. По его словам, в Юбилейном уже есть храм Рождества Христова, а новая постройка пока не планируется. 

В администрации Краснодара также сказали, что не знают об этом проекте, но пообещали разобраться. Юга.ру будут следить за развитием ситуации.

Краснодар общество РПЦ

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