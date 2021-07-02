В Юбилейном районе Краснодара хотят построить храм. Так ли это?

Портал Юга.ру решил выяснить, действительно ли в Краснодаре на Рождественской набережной собираются строить храм

28 июня краснодарская активистка Яна Антонова в своем телеграм-канале сообщила, что митрополит Григорий хочет построить храм на Рождественской набережной в Юбилейном районе.

Накануне в беседе с Юга.ру Антонова сказала, что не может раскрыть свой источник, но уверена в точности информации. По словам активистки, жители Рождественской набережной и всего района относятся к идее негативно. Если проект одобрят, то начнутся сборы подписей и массовые выступления.

«Задача моей публикации — предупредить администрацию о том, что общественникам уже известно об обсуждении такого строительства, и что реакция жителей Юбилейного будет крайне отрицательной», — рассказала Антонова.