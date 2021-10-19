Рассказываем, с чего все началось, как кубанским активистам удалось добиться отмены проекта и куда теперь перенесут строительство полигона

Что случилось? 2 марта «Эковахта по Северному Кавказу» сообщила, что в Роговском сельском поселении возле хутора Некрасова запланировано строительство полигона для захоронения твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса.

Почему местные жители выступили против? Свалку планировали построить рядом со Свято-Духовым мужским монастырем. На территории находится часовня, где похоронен почитаемый схиархимандрит Георгий. Опасения вызвало и то, что полигон загрязнит располагающиеся рядом сельхозземли — виноградники, сады, теплицы и пруды для разведения рыбы. Также на границе участка, который рассматривали под полигон, расположена балка, которая проходит через хутора Некрасова и Карла Маркса, впадает в реку Кирпили, которая, в свою очередь, впадает в Азовское море. 21 февраля настоятель Свято-Духова монастыря направил обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой перенести полигон в другое место. Чтобы привлечь внимание к проблеме, прихожане записали видео, в котором высказались против строительства полигона.

В мае жители Тимашевского района записали еще одно видео, в котором выстроились в цепь и несколько раз прокричали «нет полигону». Активисты заявили, что готовы идти на открытый протест, «чтобы не отдавать святыню на поругание». Интернет-портал 93.ru писал, что на встрече администрации станицы с местными жителями глава района Андрей Палий потребовал показать ему документ, что земля действительно святая. Все закончилось криками местных жителей «позор!».

Как отреагировали власти? 4 марта в телеграм-канале администрации Краснодарского края разместили комментарий министерства ТЭК и ЖКХ по этой проблеме. Представители ведомства заявили, что выбор участка под мусоросортировочный комплекс длится уже более пяти лет. Выбранный участок не использовался для выращивания сельхозкультур и «полностью отвечает всем требованиям»: от границы полигона до хутора Некрасова — 2 км, до подворья Свято-Духова мужского монастыря — более 1,3 км.

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Тогда же чиновники подчеркнули, что окончательного решения по строительству еще нет, как и проекта завода. Власти планировали провести все необходимые изыскания, получить заключения экспертиз и принять окончательное решение с учетом мнения жителей. 15 октября в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил остановить строительство полигона после обращений местных жителей. Теперь власти будут подбирать новый участок для объекта. «Чтобы решить проблему с мусором, в Краснодарском крае нужно строить современные полигоны, сортировки и утилизации. Для подобных объектов в крае подходит не так много территорий. Одним из таких участков инвестор выбрал землю в станице Роговской Тимашевского района. Однако жители высказывались против строительства неподалеку от монастырского подворья. В результате в настоящий момент реализация проекта приостановлена. Будем подбирать другой земельный участок», — сказал первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин. Что активисты думают о своей победе? Юга.ру связались с координатором «Эковахты» Андреем Рудомахой. Он рассказал, что главную роль в таком развитии событий сыграл широкий общественный резонанс. Рудомаха на совещаниях с губернатором настаивал на том, что нужно искать альтернативные участки. После этого Кондратьев поручил ему этим заняться. «Мы вместе с Евгением Витишко [активист «Эковахты» — прим. Юга.ру] в течение короткого времени нашли два альтернативных участка примерно в той же местности, но более удаленные от населенных пунктов. Административно они находятся в Брюховецком районе, на границе с Тимашевским. На совещании 9 сентября губернатор дал поручение по двум этим участкам в течение двух недель провести предварительные изыскания, и если участки подходят — остановиться на них. Однако даже после этого чиновники и коммерсанты, заинтересованные в том, чтобы строительство велось на первоначальном участке, пытались сорвать перенос места реализации мусорного проекта на один из альтернативных участков. Но все эти потуги оказались напрасны. В итоге губернатор встал на сторону интересов населения и здравого смысла. Это серьезная победа местного населения, а также православной и экологической общественности», — рассказал Рудомаха.