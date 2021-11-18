В Юбилейном микрорайоне Краснодара хотят построить новую автомобильную дорогу. Или не автомобильную?
В Краснодаре планируют строительство новой дороги в районе ЮМР. В администрации сказали, что там будет набережная
В группе общественного совета Юбилейного микрорайона Краснодара в фейсбуке появился пост о строительстве автомобильной дороги. Его автор написала, что проект затрагивает зеленые зоны, Рождественский парк и сквер 80-летия образования Краснодарского края.
Согласно постановлению на сайте администрации, от дома № 78 по улице Кожевенной до бульвара им. Клары Лучко хотят построить автомобильную дорогу. В характеристике объекта написано, что протяженность трассы будет 5,8 км, а категория — пешеходные улицы и дороги.
Юга.ру писали, что в районе ЮМР хотят построить дорогу от Рождественского парка до Тургеневского моста. Планируется, что это будет единая набережная. Проект берегоукрепления от Тургеневского моста до жилого комплекса «Новый город» в Юбилейном микрорайоне разработали еще в 2013 году. В 2019 году открыли первую очередь сквера, а затем в 2020 года бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир представила общую концепцию будущей набережной.
По документации строительство разделили на 13 этапов, которые хотят реализовать за четыре года. В зону благоустройства войдет около 33 га земли.
Кроме того, в проекте набережной местные жители обнаружили выделенный участок, который не относится к строительству дороги. Позже выяснилось, что там хотят построить храм. Люди выступили против.
В пресс-службе администрации Краснодара Юга.ру рассказали, что в городе началась подготовка к строительству единой набережной.
В департаменте архитектуры и градостроительства рассказали, что проект планировки автодороги вдоль набережной Кубани от дома № 78 по улице Кожевенной до бульвара Клары Лучко, нужен, чтобы при строительстве единой набережной иметь правовые основания для изъятия земельных участков.
Согласно Земельному кодексу РФ, муниципалитет может изымать земельные участки только под дороги и инженерные сети.
«В соответствии с частью 1 статьи 56.3 Земельного кодекса РФ изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены утверждёнными документами территориального планирования (Генеральным планом) и утверждёнными проектами планировки территории», — пояснили в пресс-службе.
Согласно разработанному проекту вид разрешенного использования образуемых участков — улично-дорожная сеть. После того, как пройдет процедура изъятия, для участков, предусмотренных под единую набережную, установят новый вид вид — благоустройство территории, позволяющий разместить набережную.
Кроме того, в разработанном проекте, образуются земельные участки, необходимые для размещения дороги, предусмотренной в Генеральном плане, со статусом — пешеходные улицы и дороги.