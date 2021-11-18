В Юбилейном микрорайоне Краснодара хотят построить новую автомобильную дорогу. Или не автомобильную?

В Краснодаре планируют строительство новой дороги в районе ЮМР. В администрации сказали, что там будет набережная

В группе общественного совета Юбилейного микрорайона Краснодара в фейсбуке появился пост о строительстве автомобильной дороги. Его автор написала, что проект затрагивает зеленые зоны, Рождественский парк и сквер 80-летия образования Краснодарского края.

Согласно постановлению на сайте администрации, от дома № 78 по улице Кожевенной до бульвара им. Клары Лучко хотят построить автомобильную дорогу. В характеристике объекта написано, что протяженность трассы будет 5,8 км, а категория — пешеходные улицы и дороги. Юга.ру писали, что в районе ЮМР хотят построить дорогу от Рождественского парка до Тургеневского моста. Планируется, что это будет единая набережная. Проект берегоукрепления от Тургеневского моста до жилого комплекса «Новый город» в Юбилейном микрорайоне разработали еще в 2013 году. В 2019 году открыли первую очередь сквера, а затем в 2020 года бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир представила общую концепцию будущей набережной.

По документации строительство разделили на 13 этапов, которые хотят реализовать за четыре года. В зону благоустройства войдет около 33 га земли. Кроме того, в проекте набережной местные жители обнаружили выделенный участок, который не относится к строительству дороги. Позже выяснилось, что там хотят построить храм. Люди выступили против.