В краснодарском поселке Плодородном начали строить школу и детсад

В мэрии Краснодара пообещали, что новая школа и детсад в поселке Плодородном появятся в 2023 году

Новую школу по улице Планетной на 1 тыс. 550 мест строит компания «ОБД». Эта школа — первая из семи, строительство которых власти обещали начать до конца года. Деньги на это — около 8 млрд рублей — выделили из бюджетов различных уровней. Сейчас на участке ведется устройство котлована. Завершить все работы обещают в ноябре 2023 года. В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что площадь земельного участка — 3,3 га, а общая площадь школы — 27,3 тыс. кв. метров. В здании будут классы, учебные кабинеты, три спортзала, пищеблок и столовая на 600 мест, а также буфет, актовый зал на 497 мест и библиотека.

Что хотят построить на территории школы: площадку для игры в волейбол и баскетбол;

площадки для занятий гимнастикой;

беговую дорожку и сектор для прыжков в длину;

поле для мини-футбола.

зону для общешкольных мероприятий, подвижных игр и отдыха. Как писали Юга.ру, 1 сентября в Краснодаре открылись пять новых школ, но жители краевой столицы все равно жалуются на их нехватку. Например, в школе № 102 учится около 6,5 тыс. детей в то время, как она расчитана на 1,5 тыс. человек в одну смену. Кроме того, в этой же школе устроили временные учебные классы в коридоре. А в школе № 94 появился 1 «Я» класс.

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

Также на улице Планетной в октябре начали строить детский сад на 300 мест (60 из них — ясельные), напомнили в мэрии. Планируется, что учреждение примет первых воспитанников в начале 2023 года. Строительством занимается компания «ТМК и К». Сейчас там уже сделали подъездную дорогу к участку, установили ограждение и начали разработку котлована. Площадь земельного участка — 14 тыс. кв. метров, а здания — 6 тыс. кв. м метров. Там будет 16 групп, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет и другие помещения.

На территории будет несколько зон: игровая, спортивная и хозяйственная. В игровой зоне установят площадки для каждой группы, высадят зеленые насаждения шириной 1,5 метров и установят теневые навесы.

© Фото пресс-службы администрации Краснодара