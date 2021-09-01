Первый «Ы», «Я», «Х». В Краснодаре прошли школьные линейки в День знаний
Показываем, как прошла линейка первого сентября в краснодарской школе № 94
В этом году в Краснодаре открылось рекордное количество школ — пять учреждений с общей вместимостью 4 тыс. мест в смену. В первый раз за парты сядет более 21,2 тыс. первоклассников. Это на 2,7 тыс. детей больше, чем в 2020 году.
Юга.ру писали, что из-за пандемии на линейки 1 сентября пустили не всех взрослых — разрешили прийти только родителям первоклассников. Показываем, как это было.
Школа № 94 в этом году приняла 840 первоклассников, которые пойдут в 28 первых классов. Из-за большого числа детей для обозначения классов пришлось использовать почти все буквы алфавита — от «А» до «Я». В запасе еще остались буквы «Ь», «Ъ», «Й», «Ё», «Щ».
В августе вице-мэр Краснодара Антон Смертин объяснял, почему в Краснодар есть классы со «странными» буквами. По его словам, при строительстве новой школы она становится филиалом какой-то уже существующей, чтобы не тратить время на оформление и лицензирование. Из-за этого получается сквозная нумерация первых классов как в основной школе, так и в филиале.