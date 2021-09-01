В этом году в Краснодаре открылось рекордное количество школ — пять учреждений с общей вместимостью 4 тыс. мест в смену. В первый раз за парты сядет более 21,2 тыс. первоклассников. Это на 2,7 тыс. детей больше, чем в 2020 году.

Юга.ру писали, что из-за пандемии на линейки 1 сентября пустили не всех взрослых — разрешили прийти только родителям первоклассников. Показываем, как это было.

Школа № 94 в этом году приняла 840 первоклассников, которые пойдут в 28 первых классов. Из-за большого числа детей для обозначения классов пришлось использовать почти все буквы алфавита — от «А» до «Я». В запасе еще остались буквы «Ь», «Ъ», «Й», «Ё», «Щ».