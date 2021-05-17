«У нас никаких нет шансов, что мы чего-то можем не успеть». Мэр Краснодара рассказал, какие школы должны открыться с 1 сентября

Помимо учебных классов, строители планировали оборудовать пищеблок, актовый и спортивный классы, а также установить спортивные площадки и поле для мини-футбола во дворе школы. Трехэтажное здание площадью 22,5 тыс. кв. метров обещали сдать теперь уже в 2020 году, однако мэрия сменила подрядчика, который затянул сроки.

В 2016 году власти Краснодара решили построить новую школу на 1,1 тыс. мест в поселке Российском по улице Изобильной. Тогда планировалось открыть учебное заведение через пару лет, но работы стартовали только в 2019 году.

На планёрке в администрации Краснодара 17 мая рассказали, какие школы откроют в городе к новому учебному году, и в какой они сейчас стадии готовности. Речь идёт о трёх объектах — школе в поселке Российском, микрорайонах Гидрострое и Юбилейном. Ещё одну школу, — в посёлке Знаменском, — срок сдачи которой назначен на 2021 год, власти пообещали постараться открыть к началу учебного года. Также планируется, что примет учеников школа в микрорайоне Молодёжном.

17 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что новую школу в поселке Российском откроют в середине лета. Это необходимо для того, чтобы здание успело пройти проверку Роспотребнадзора, Госпожнадзора и других контролирующих инстанций до 1 сентября. Сейчас готовность объекта — 82%.

Школа № 87 в Юбилейном микрорайоне

Напомним, новый корпус на 300 мест начали строить в 2019 году. В нескольких метрах от него до открытия планируют снести заброшенный спорткомплекс. В новом трехэтажном блоке площадью 7,8 тыс. кв. метров оборудуют классы, столовую, актовый и спортивный залы, медицинский кабинет. Сейчас объект готов на 73%.

Школа № 46 в микрорайоне Гидростроителей

До 1 сентября в Краснодаре откроется новый корпус школы № 46 на 400 мест в микрорайоне Гидростроителей. Его строительство начали в марте 2020 года. С основным зданием блок связывает теплая переходная галерея на уровне второго этажа.

Школа в Молодёжном микрорайоне

Учебное заведение по улице Целиноградской в Молодёжном микрорайоне посёлка Берёзового начали строить в 2018 году. Школу, рассчитанную на 1100 мест, застройщик возвел за свои деньги, в прошлом году объект выкупили в муниципальную собственность. Там расположится зона отдыха, три спортивных зала, столовая, медпункт и актовый зал.

Школа в поселке Знаменском

Школу на 1100 мест в посёлке Знаменском начали строить в 2019 году. Сейчас готовность объекта — 78%. Строительно-монтажные работы должны завершиться в августе.

«Да, мы должны открыть двери этой школы 1 сентября, будем за август объект вводить в эксплуатацию, лицензировать и получать необходимые разрешения. Сегодня на объекте порядка 150 человек», — рассказал директор департамента строительства Артём Аганов.

«Надо понимать, что особенно «точки кипения» у нас — это Знаменский-Зеленопольский, Изобильная — в эти школы дети уже приписаны. И у нас никаких нет шансов, что мы чего-то можем не успеть. Об этом не может быть и речи», — подытожил глава Краснодара Евгений Первышов.

Кроме того, до конца 2021 года в станице Старокорсунской построят учебный блок на 250 мест на территории школы № 86.

Какие школы в Краснодаре хотят открыть в 2022-23 годах: