В Краснодаре выделили более 300 млн рублей на строительство 7 школ

В Краснодаре выделили 383 млн рублей, чтобы начать строительство семи школ до конца 2021 года

Напомним, в бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в августе сообщил , что до конца 2021 года в семи районах города начнут строительство школ общей вместимостью 8 тыс. 600 мес.

24 сентября в пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что в Гордуме поддержали инициативу стройки и внесли изменения в бюджет. На начало строительства выделили 383 млн рублей.

Директор городского департамента финансов Александр Чулков сказал, что проекты школ уже готовы и прошли экспертизу. Строить учебные учреждения начнут до конца года.

«Сейчас мы выделим средства городского бюджета на начало строительства, затем эти средства нам возместят из краевого бюджета. Так мы сэкономим время и обеспечим возможность начать строительство школ до конца года», — пояснил Чулков.

На строительство Краснодару выделили 5,3 млрд рублей по программе «Развитие образования». Еще 3 млрд рублей направят из краевого и городского бюджетов. Всего на строительство учреждений потратят свыше 8 млрд рублей.