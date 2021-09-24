В Краснодаре выделили более 300 млн рублей на строительство 7 школ

Краснодарский край

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В Краснодаре выделили 383 млн рублей, чтобы начать строительство семи школ до конца 2021 года

Напомним, в бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в августе сообщил, что до конца 2021 года в семи районах города начнут строительство школ общей вместимостью 8 тыс. 600 мес.

Речь идет о следующих школах:

  • на 1100 мест по улице Колхозной;
  • на 1500 мест по улице Байбакова;
  • на 300 мест по улице Демидовской, 63 в Новознаменском жилом районе;
  • на 1550 мест в поселке Плодородном;
  • на 1500 мест по улице Тверской в поселке Российском;
  • на 1550 мест по улице Пригородной;
  • на 1100 мест по улице Первомайской, 4/1 в поселке Знаменском.

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24 сентября в пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что в Гордуме поддержали инициативу стройки и внесли изменения в бюджет. На начало строительства выделили 383 млн рублей.

Директор городского департамента финансов Александр Чулков сказал, что проекты школ уже готовы и прошли экспертизу. Строить учебные учреждения начнут до конца года.

«Сейчас мы выделим средства городского бюджета на начало строительства, затем эти средства нам возместят из краевого бюджета. Так мы сэкономим время и обеспечим возможность начать строительство школ до конца года», — пояснил Чулков.

На строительство Краснодару выделили 5,3 млрд рублей по программе «Развитие образования». Еще 3 млрд рублей направят из краевого и городского бюджетов. Всего на строительство учреждений потратят свыше 8 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, жители краевой столицы жаловались на нехватку школ в городе. Например, в школе № 102 учится около 6,5 тыс. детей в то время, как она расчитана на 1,5 тыс. человек в одну смену. Кроме того, в этой же школе устроили временные учебные классы в коридоре.

Краснодар Школа

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