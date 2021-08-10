Стройку школы в посёлке Российском (которую жители ждут больше 10 лет) и ещё в 6 районах Краснодара обещают начать уже в этом году

Краснодарский край

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10 августа глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что до конца года в городе начнут строительство семи школ

10 августа Евгений Первышов в своем телеграм-канале рассказал, что до конца года в Краснодаре приступят к строительству семи школ общей вместимостью 8 тыс. 600 мест.

Это стало возможно после того как 27 июля Минпросвещения одобрило предоставление субсидии в 7,7 млрд рублей для строительства новых школ в Краснодаре. 

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Итого до конца 2021 года планируют приступить к строительству семи школ:

  • на 1100 мест по улице Колхозной;
  • на 1500 мест по улице Байбакова;
  • на 300 мест по улице Демидовской, 63 в Новознаменском жилом районе;
  • на 1550 мест в поселке Плодородном;
  • на 1500 мест по улице Тверской в поселке Российском;
  • на 1550 мест по улице Пригородной;
  • на 1100 мест по улице Первомайской, 4/1 в поселке Знаменском.

Также 9 августа на совещании в администрации сообщили, что до конца года планируют начать строительство детского сада на 160 мест в переулке Элеваторном, 16.

Ранее Юга.ру пытались выяснить, когда же в поселке Российском появятся школа и детсад, которые обещали с 2008 года. Тогда в мэрии сообщили, что строительство начнется после получения субсидий. 

Детские сады Евгений Первышов Краснодар Строительство Школа

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