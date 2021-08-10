10 августа глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что до конца года в городе начнут строительство семи школ

10 августа Евгений Первышов в своем телеграм-канале рассказал, что до конца года в Краснодаре приступят к строительству семи школ общей вместимостью 8 тыс. 600 мест.

Это стало возможно после того как 27 июля Минпросвещения одобрило предоставление субсидии в 7,7 млрд рублей для строительства новых школ в Краснодаре.