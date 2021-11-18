Чиновники пообещали, что заводы по переработке мусора на Кубани будут высокотехнологичными. Один из них построят в Сочи

В администрации края подтвердили планы по строительству мусорных заводов на Кубани. Как будут утилизировать отходы, неизвестно

Напомним, идея строительства в регионе мусоросжигающих заводов существует с 2017 года, однако само начало работ постоянно переносилось. Точных данных о месте их расположения не было. Рассматривалась возможность строительства заводов в Сочи и на Таманский полуостров, но на курорте так и не смогли подыскать необходимую площадку. Снова заговорили о строительстве заводов в крае в октябре 2021 года. Губернатор Краснодарского края обсуждал такую возможность с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемизовым.

Читайте также: В Горячем Ключе появится площадка для мусора вместо полигона в Белореченске

18 октября газета РБК сообщила о планах компании «РТ-Инвест» построить в регионе два завода по сжиганию мусора. Издание уточняет, что губернатор Кубани направил письмо президенту с просьбой согласовать строительство заводов структурами «Ростеха». Путин поручил проработать этот вопрос правительству. После этого администрация Краснодарского края выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что заводы на Кубани все-таки появятся. Чиновники назвали их «высокотехнологичными мусороперерабатывающими заводами полного цикла», не уточняя, каким именно образом будет осуществляться переработка. Там добавили, что для подготовки реализации проекта в регион приедет рабочая группа «Ростеха». Вице-губернатор Александр Трембицкий сообщил, что она начнет работать со следующей недели.

Читайте также: На Кубани 41 из 54 полигонов не соответствует нормам законодательства

«Специалисты изучат существующую в крае ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Проработают возможные логистические варианты, подходящие для размещения заводов и сортировочных площадок территории. По итогу, разработают концепцию, которая ляжет в основу плана мероприятий по решению вопроса с переработкой мусора», — сказал Трембицкий. В пресс-службе администрации Сочи Юга.ру сообщили, что на курорте сейчас ищут подходящий для строительства участок, в качестве одного из вероятных рассматривается территория на границе с Туапсинским районом.

«80% территории Сочинской агломерации имеют статус особо охраняемых природных территорий, поэтому для реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода полного цикла потребуется внесение изменений в федеральные законодательные акты», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что мусор из Сочи сейчас вывозится в другие районы, из-за этого тарифы для населения и предприятий там одни из самых высоких по стране. «Современные мусороперерабатывающие заводы не наносят значительного вреда экологии территории, на которой они работают. Строительство таких объектов будет способствовать более цивилизованному и экологичному способу обращения с отходами», — отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Сейчас в трех районах курорта завершается согласование участков земли для организации линии по сортировке мусора для его переработки. В мэрии города также не стали называть перерабатывающие заводы мусоросжигательными.