До избрания нового мэра Краснодара управлять городом будет первый заместитель Первышова Евгений Наумов

Напомним, в конце марта стало известно, что мэр Краснодара Евгений Первышов собрался стать депутатом Госдумы, хотя раньше опровергал подобную информацию. Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва прошли по всей стране с 17 по 19 сентября. Первышов был кандидатом по 46-му Краснодарскому одномандатному округу от партии «Единая Россия». Если судить по официальным данным избиркома Кубани, он набрал 53,47% голосов. Накануне Первышов пообещал, что ближайшие пять лет продолжит заниматься развитием Краснодара, но уже на федеральном уровне.

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21 сентября в пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, кто теперь займет пост Первышова и когда выберут нового мэра. Там объяснили, что полномочия Евгения Первышова прекратит гордума после оглашения ЦИК официальных результатов выборов. «Городская Дума примет его отставку по собственному желанию, и с этого момента исполнять обязанности главы Краснодара будет его первый заместитель, как и прописано в Уставе города», — уточнил вице-мэр Краснодара Антон Смертин. Напомним, что первым заместителем Первышова является Евгений Наумов, который курирует вопросы архитектуры и строительства. Не позднее 10 дней со дня досрочного прекращения полномочий Первышова будет объявлен конкурс на эту должность. Затем назначат дату его проведения, время начала и завершения приема документов от его участников. Депутаты гордумы определят четырех членов конкурсной комиссии от муниципалитета. Еще четырех человек назначит губернатор. Мэра Краснодара будут избирать депутаты тайным голосованием .

«Прием документов от кандидатов на должность главы будет идти не менее 20 дней, затем пройдет конкурс, по итогам которого конкурсная комиссия представит депутатам не менее двух кандидатур на должность главы Краснодара. Окончательное решение будет принято на ближайшем после проведения конкурса заседании гордумы — из двух кандидатов депутаты выберут самого, на их взгляд, достойного», — объяснил начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев.